The following couples have filed for a dissolution in the Howard County Clerk’s Office:
Ashley B. Moore and Jason D. Moore, Aug. 22, 2019.
Misty D. Henry and Westley M. Henry, Aug. 22, 2019.
Brian E. Martin and Helen Martin, Aug. 23, 2019.
Kristi L. Howard and Charles E. Howard, Aug. 26, 2019.
Erin Makenzie Davis and Joshwa Allen Davis, Aug. 20, 2019.
Tshayna Culpepper and Eddie CulpepperJr., Aug. 21, 2019.
Robbie L. York and Tanya S. York, Aug. 21, 2019.
Kabrina Scardino and Charles Scardino, Aug. 23, 2019.
Brittni Marie Payne and Joshua William Ray Payne, Aug. 22, 2019.
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