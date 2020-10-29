Grade 6 High Honor Roll
Lily Ausbrook
Braedyn Booker
Lanaya Buckner
Elaina Gibson
Savannah Goff
Gisella Herrera
Franklyn Hole
Nathan Lay
Charles Michel
Gavin Rizer
Madison Smith
Sylvie Templet
Noah Walton
Grade 6 Regular Honor Roll
Ewan Brothers
Ja'ilyn Call
Delilah Canady
Jadon Colescott
Miles Cunningham
Adilyne Driver
Da'Nayzia Easton
Ava Federspill
Alyssa Frederick
Abbie Gemmell
Grant Gibson
Lucy Goad
Sarah Gross
Madison Guire
Kyndal Hatten
Griffin Jefferson
Brayden Johnson
Sebastian Klueh
Ethan Landrum
Kalum Jace Lorenz
Kyleigh Lucas
Charlie Mavrick
Jo'Siyah Mayfield
Mitchell McClelland
Kylah Moore
Apryl Naquin
Cali Nunnally
Isabella Parvin
Grayson Pollard
Archie Powell
Victoria Pulver
Eli Roe
Zachary Ruby
Broden Starkey
Conner Swain
D'Artagnan Williams
Ian Wilson
Gracie Yang
Grade 7 High Honor Roll
Madison Armstrong
Vinrai Boparai
Hayden Cummins
Braxton Frederick
Ethan Kelser
Jayten Kitts
Alayna Kline
Grace Lake
Emilie Leger
Macy Rakestraw
Morgan Rakestraw
Caleb Taflinger
A'Shontia Williams
Grade 7 Regular Honor Roll
Tyler Anderson
Joselyn Baden
Claire Callane
Julia Fair
Klaus Freeman
Katrell Gaillard
Shadey Greer
Cecille Howard
Santana Howard
Kyralynn Jackson
Kyle Kewley
A'Dorian Killebrew
Aaleigha Kocher
Ethan Lytle
Lyric Moody
Trevor Nelson
Ellie Neuhauser
Katherine Obenchain
Isabella Sargent
Madilynn Stout
Amara Stroman
Mattingly Wells
Ransom Whiteford
Victorrea Willis
Collin Wilson
Erabella Winrotte
Grade 8 High Honor Roll
Aramaea Fivecoate
Maeby Freeman
Milla Hawkins
Madelyn Hole
Nora Marden
Gabrial Newland
Slayden Ridenour
Liliana Taskey
Grade 8 Regular Honor Roll
Omri Alexander
Elizabeth Arvay
Andrew Barker
Karlee Bates
Mikaia Buckner
Jacey Cody
Makayla Colescott
Sydney Colescott
Grace DeBard
Keara Dechert
Mara Dechert
Logan Dockemeyer
Emma Downs
Noelle Duncan
Connor Frederick
Danielle Gomez
Raigan Heflin
Benjamin Herrera
Ilana Hossain
Santigue Howard
Karsen Huffman
Lukah Kincaid
Nancy Laughner
Devon Lee
Samantha McClelland
Sophia McIntyre
Madeline Paul
Aviannah Pollard
Izabella Robb
Lillian Roberts
Mailee Sewell
Kendall Sims
Kadin Smail
Lyric Smith
Samantha Stonebraker
Taliah Wright
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