Grade 6 High Honor Roll

Lily Ausbrook

Braedyn Booker

Lanaya Buckner

Elaina Gibson

Savannah Goff

Gisella Herrera

Franklyn Hole

Nathan Lay

Charles Michel

Gavin Rizer

Madison Smith

Sylvie Templet

Noah Walton

Grade 6 Regular Honor Roll

Ewan Brothers

Ja'ilyn Call

Delilah Canady

Jadon Colescott

Miles Cunningham

Adilyne Driver

Da'Nayzia Easton

Ava Federspill

Alyssa Frederick

Abbie Gemmell

Grant Gibson

Lucy Goad

Sarah Gross

Madison Guire

Kyndal Hatten

Griffin Jefferson

Brayden Johnson

Sebastian Klueh

Ethan Landrum

Kalum Jace Lorenz

Kyleigh Lucas

Charlie Mavrick

Jo'Siyah Mayfield

Mitchell McClelland

Kylah Moore

Apryl Naquin

Cali Nunnally

Isabella Parvin

Grayson Pollard

Archie Powell

Victoria Pulver

Eli Roe

Zachary Ruby

Broden Starkey

Conner Swain

D'Artagnan Williams

Ian Wilson

Gracie Yang

Grade 7 High Honor Roll

Madison Armstrong

Vinrai Boparai

Hayden Cummins

Braxton Frederick

Ethan Kelser

Jayten Kitts

Alayna Kline

Grace Lake

Emilie Leger

Macy Rakestraw

Morgan Rakestraw

Caleb Taflinger

A'Shontia Williams

Grade 7 Regular Honor Roll

Tyler Anderson

Joselyn Baden

Claire Callane

Julia Fair

Klaus Freeman

Katrell Gaillard

Shadey Greer

Cecille Howard

Santana Howard

Kyralynn Jackson

Kyle Kewley

A'Dorian Killebrew

Aaleigha Kocher

Ethan Lytle

Lyric Moody

Trevor Nelson

Ellie Neuhauser

Katherine Obenchain

Isabella Sargent

Madilynn Stout

Amara Stroman

Mattingly Wells

Ransom Whiteford

Victorrea Willis

Collin Wilson

Erabella Winrotte

Grade 8 High Honor Roll

Aramaea Fivecoate

Maeby Freeman

Milla Hawkins

Madelyn Hole

Nora Marden

Gabrial Newland

Slayden Ridenour

Liliana Taskey

Grade 8 Regular Honor Roll

Omri Alexander

Elizabeth Arvay

Andrew Barker

Karlee Bates

Mikaia Buckner

Jacey Cody

Makayla Colescott

Sydney Colescott

Grace DeBard

Keara Dechert

Mara Dechert

Logan Dockemeyer

Emma Downs

Noelle Duncan

Connor Frederick

Danielle Gomez

Raigan Heflin

Benjamin Herrera

Ilana Hossain

Santigue Howard

Karsen Huffman

Lukah Kincaid

Nancy Laughner

Devon Lee

Samantha McClelland

Sophia McIntyre

Madeline Paul

Aviannah Pollard

Izabella Robb

Lillian Roberts

Mailee Sewell

Kendall Sims

Kadin Smail

Lyric Smith

Samantha Stonebraker

Taliah Wright

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