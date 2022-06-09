For second semester
All A's
Emily F. Adams
Rebekah L. Guthrie
Claire N. Hubbard
Eli P. Hueston
Benjamin D. Kurfman
Gracie L. McClain
Clayton W. Miller
Barak P. Price
Trenton A. Rawls
Alivia J. Salkie
Timothy H. Weeks Jr
Joseph R. White
Macy K. Coan
Rebecca L. Crabtree
Allison R. DeYoung
Claire E. Hapner
Zhayne J. Kelly
Caiden R. Kendall
Amya N. Perry
Alesia N. Rummel
Kelton A. Swisher
Macy P. Wilson
Alexandra G. Adams
Alexander T. Anders
Hannah A. Bailey
Addie E. Conner
Hunter F. Foland
Dylan J. Guest
Kathryn J. Hubbard
Noah L. Jourdan
Ty J. Kremer
Brooklynn N. Miller
Jenna E. Odle
Addison D. Paul
Elizabeth M. Rayl
Grace K. VanBibber
Makenna F. Brooks
Marly S. Coan
Mackenzie K. Eagle
Emma J. Early
Audra S. Flanary
Jase K. Forgrave
Obadiah M. Greene
Elle G. Hamilton
Kyan D. Hannah
Katie L. Hendricks
Samantha R. Hewitt
Hanna E. Jackson
Claira N. James
Ava N. Kantz
Keaton L. Musgrave
Lainey M. Roberts
Parker I. Smith-McCombs
Gavin C. Sonafrank
Porter J. Stone
All A's and B's
Emma P. Berry-Youmans
Lucia J. Dance
Brissa A. Everling
Koren S. Farley
Makayla J. Franks
Ian J. Haley
Lauren E. Laubsch
Kolton N. Logsdon
Noah C. Long
Shelbee R. Reed
Trista J. Rice
Katherine A. Salkie
Emma J. Sandlin
Abby L. Thatcher
Elise N. Vandeventer
James T. Webster
Elijah D. Buckley
Cayden L. Calloway
Isabel G. Correa
Abigal D. Davin
Adalyn G. Downing
Samuel L. Duke
Lauren E. Farley
Kassidy L. Fritch
Lydia R. Hertzog
Grace M. Hunter
Leah G. Jordan
Levi J. Lapp
Neely A. McKnight
Mackenzie L. Monroe
Micah A. Moon
Nathan B. Rush
Anthony L. Seagrave
Emily G. Slaughter
Jenna N. Smith
Macie L. Troyer
Clara J. Williams
Timothy D. Cauthern
Ava L. Cole
Rafe A. Combs
Hananyah M. Day
Ryder T. DeYoung
Isabella M. Doll
Dasia A. Dyer
Elijah T. Edwards
Jillian E. Gibson
Kennedy G. Horner
Maggie R. Johnson
Caleb S. Katsimpalis
Clayton E. Kelley
Kamp T. Miller
Hannah R. Morrisett
Aubree M. Pearce
Emily R. Princell
Shelby N. Rice
Blake J. Robinson
Elijah G. Shafer
William E. Brown
Hadlie E. Cipriano
Alia G. Dutton
Jocelinne L. Hilsinger
Allie M. Hueston
Elijah K. Jourdan
Mackenzie L. Keisling
Jaicee K. Lucas
Macey M. Reynolds
Victor V. Rushton
Lexi A. Tarrh
Brooklynn M. Thacker
Justin L. Thacker
Elizabeth R. Tucker
Grace A. Voorhis
Adam M. Webster
Madison M. Wyrick
For fourth grading period
All A's
Lucia J. Dance
Koren S. Farley
Rebekah L. Guthrie
Katherine J. Harrison
Claire N. Hubbard
Eli P. Hueston
Benjamin D. Kurfman
Lauren E. Laubsch
Gracie L. McClain
Clayton W. Miller
Trenton A. Rawls
Jacey M. Richmond
Alivia J. Salkie
Katherine A. Salkie
Elise N. Vandeventer
James T. Webster
Timothy H. Weeks Jr
Joseph R. White
Macy K. Coan
Rebecca L. Crabtree
Allison R. DeYoung
Kassidy L. Fritch
Madilen J. Guinn
Claire E. Hapner
Lydia R. Hertzog
Zhayne J. Kelly
Caiden R. Kendall
Levi J. Lapp
Neely A. McKnight
Amya N. Perry
Alesia N. Rummel
Jenna N. Smith
Kelton A. Swisher
Desirae N. Tobin
Clara J. Williams
Macy P. Wilson
Alexandra G. Adams
Hannah A. Bailey
Addie E. Conner
Hunter F. Foland
Jillian E. Gibson
Dylan J. Guest
Kathryn J. Hubbard
Noah L. Jourdan
Brooklynn N. Miller
Jenna E. Odle
Addison D. Paul
Elizabeth M. Rayl
Grace K. VanBibber
Makenna F. Brooks
Hadlie E. Cipriano
Marly S. Coan
Mackenzie K. Eagle
Emma J. Early
Audra S. Flanary
Jase K. Forgrave
Obadiah M. Greene
Elle G. Hamilton
Kyan D. Hannah
Samantha R. Hewitt
Allie M. Hueston
Hanna E. Jackson
Claira N. James
Keaton L. Musgrave
Lainey M. Roberts
Parker I. Smith-McCombs
Gavin C. Sonafrank
Porter J. Stone
All A's and B's
Emily F. Adams
Emma P. Berry-Youmans
Elijah G. Bonesteel
Brissa A. Everling
Arabelle R. Ewing
Makayla J. Franks
Emily P. Giles
Rebekah L. Guthrie
Ian J. Haley
Noah C. Long
Christopher L. Mavrick
Kara E. Otto
Barak P. Price
Shelbee R. Reed
Trista J. Rice
Emma J. Sandlin
Addison G. Sheets
Lillian J. Strunk
Ashlynn S. Sutherlin
Owen M. Taylor
Elijah D. Buckley
Cayden L. Calloway
Isabel G. Correa
Abigal D. Davin
Adalyn G. Downing
Samuel L. Duke
Lauren E. Farley
Makayla N. Griffith
Monte I. Hall
Grace M. Hunter
Leah G. Jordan
Cassidy M. Keene
Reid M. Keisling
Nathaniel A. King
Gabriel R. Monize
Mackenzie L. Monroe
Micah A. Moon
Nathan B. Rush
Anthony L. Seagrave
Lillian G. Shallenberger
Emily G. Slaughter
Lavendar G. Smith
Macie L. Troyer
Tyler K. Wright
Alexander T. Anders
Lillian F. Brock
Timothy D. Cauthern
Ava L. Cole
Rafe A. Combs
Hananyah M. Day
Isabella M. Doll
Dasia A. Dyer
Elijah T. Edwards
Hannah K. Giles
Maggie R. Johnson
Caleb S. Katsimpalis
Clayton E. Kelley
Ty J. Kremer
Boston T. Lanning
Ada M. Merritt
Kamp T. Miller
Hannah R. Morrisett
Aubree M. Pearce
Maya L. Pickett
Emily R. Princell
Shelby N. Rice
Blake J. Robinson
Elijah G. Shafer
Corbin D. Snyder
Dakota M. Tobin
Kendall L. Wilson
Hayden L. Brovont
William E. Brown
Alia G. Dutton
Jasmine J. Griffith
Katie L. Hendricks
Jocelinne L. Hilsinger
Elijah K. Jourdan
Ava N. Kantz
Mackenzie L. Keisling
Jaicee K. Lucas
Makenzie M. Pique
Macey M. Reynolds
Victor V. Rushton
Lexi A. Tarrh
Brooklynn M. Thacker
Justin L. Thacker
Grace A. Voorhis
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