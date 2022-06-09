For second semester

All A's

Emily F. Adams

Rebekah L. Guthrie

Claire N. Hubbard

Eli P. Hueston

Benjamin D. Kurfman

Gracie L. McClain

Clayton W. Miller

Barak P. Price

Trenton A. Rawls

Alivia J. Salkie

Timothy H. Weeks Jr

Joseph R. White

Macy K. Coan

Rebecca L. Crabtree

Allison R. DeYoung

Claire E. Hapner

Zhayne J. Kelly

Caiden R. Kendall

Amya N. Perry

Alesia N. Rummel

Kelton A. Swisher

Macy P. Wilson

Alexandra G. Adams

Alexander T. Anders

Hannah A. Bailey

Addie E. Conner

Hunter F. Foland

Dylan J. Guest

Kathryn J. Hubbard

Noah L. Jourdan

Ty J. Kremer

Brooklynn N. Miller

Jenna E. Odle

Addison D. Paul

Elizabeth M. Rayl

Grace K. VanBibber

Makenna F. Brooks

Marly S. Coan

Mackenzie K. Eagle

Emma J. Early

Audra S. Flanary

Jase K. Forgrave

Obadiah M. Greene

Elle G. Hamilton

Kyan D. Hannah

Katie L. Hendricks

Samantha R. Hewitt

Hanna E. Jackson

Claira N. James

Ava N. Kantz

Keaton L. Musgrave

Lainey M. Roberts

Parker I. Smith-McCombs

Gavin C. Sonafrank

Porter J. Stone

All A's and B's

Emma P. Berry-Youmans

Lucia J. Dance

Brissa A. Everling

Koren S. Farley

Makayla J. Franks

Ian J. Haley

Lauren E. Laubsch

Kolton N. Logsdon

Noah C. Long

Shelbee R. Reed

Trista J. Rice

Katherine A. Salkie

Emma J. Sandlin

Abby L. Thatcher

Elise N. Vandeventer

James T. Webster

Elijah D. Buckley

Cayden L. Calloway

Isabel G. Correa

Abigal D. Davin

Adalyn G. Downing

Samuel L. Duke

Lauren E. Farley

Kassidy L. Fritch

Lydia R. Hertzog

Grace M. Hunter

Leah G. Jordan

Levi J. Lapp

Neely A. McKnight

Mackenzie L. Monroe

Micah A. Moon

Nathan B. Rush

Anthony L. Seagrave

Emily G. Slaughter

Jenna N. Smith

Macie L. Troyer

Clara J. Williams

Timothy D. Cauthern

Ava L. Cole

Rafe A. Combs

Hananyah M. Day

Ryder T. DeYoung

Isabella M. Doll

Dasia A. Dyer

Elijah T. Edwards

Jillian E. Gibson

Kennedy G. Horner

Maggie R. Johnson

Caleb S. Katsimpalis

Clayton E. Kelley

Kamp T. Miller

Hannah R. Morrisett

Aubree M. Pearce

Emily R. Princell

Shelby N. Rice

Blake J. Robinson

Elijah G. Shafer

William E. Brown

Hadlie E. Cipriano

Alia G. Dutton

Jocelinne L. Hilsinger

Allie M. Hueston

Elijah K. Jourdan

Mackenzie L. Keisling

Jaicee K. Lucas

Macey M. Reynolds

Victor V. Rushton

Lexi A. Tarrh

Brooklynn M. Thacker

Justin L. Thacker

Elizabeth R. Tucker

Grace A. Voorhis

Adam M. Webster

Madison M. Wyrick

For fourth grading period

All A's

Lucia J. Dance

Koren S. Farley

Rebekah L. Guthrie

Katherine J. Harrison

Claire N. Hubbard

Eli P. Hueston

Benjamin D. Kurfman

Lauren E. Laubsch

Gracie L. McClain

Clayton W. Miller

Trenton A. Rawls

Jacey M. Richmond

Alivia J. Salkie

Katherine A. Salkie

Elise N. Vandeventer

James T. Webster

Timothy H. Weeks Jr

Joseph R. White

Macy K. Coan

Rebecca L. Crabtree

Allison R. DeYoung

Kassidy L. Fritch

Madilen J. Guinn

Claire E. Hapner

Lydia R. Hertzog

Zhayne J. Kelly

Caiden R. Kendall

Levi J. Lapp

Neely A. McKnight

Amya N. Perry

Alesia N. Rummel

Jenna N. Smith

Kelton A. Swisher

Desirae N. Tobin

Clara J. Williams

Macy P. Wilson

Alexandra G. Adams

Hannah A. Bailey

Addie E. Conner

Hunter F. Foland

Jillian E. Gibson

Dylan J. Guest

Kathryn J. Hubbard

Noah L. Jourdan

Brooklynn N. Miller

Jenna E. Odle

Addison D. Paul

Elizabeth M. Rayl

Grace K. VanBibber

Makenna F. Brooks

Hadlie E. Cipriano

Marly S. Coan

Mackenzie K. Eagle

Emma J. Early

Audra S. Flanary

Jase K. Forgrave

Obadiah M. Greene

Elle G. Hamilton

Kyan D. Hannah

Samantha R. Hewitt

Allie M. Hueston

Hanna E. Jackson

Claira N. James

Keaton L. Musgrave

Lainey M. Roberts

Parker I. Smith-McCombs

Gavin C. Sonafrank

Porter J. Stone

All A's and B's

Emily F. Adams

Emma P. Berry-Youmans

Elijah G. Bonesteel

Brissa A. Everling

Arabelle R. Ewing

Makayla J. Franks

Emily P. Giles

Rebekah L. Guthrie

Ian J. Haley

Noah C. Long

Christopher L. Mavrick

Kara E. Otto

Barak P. Price

Shelbee R. Reed

Trista J. Rice

Emma J. Sandlin

Addison G. Sheets

Lillian J. Strunk

Ashlynn S. Sutherlin

Owen M. Taylor

Elijah D. Buckley

Cayden L. Calloway

Isabel G. Correa

Abigal D. Davin

Adalyn G. Downing

Samuel L. Duke

Lauren E. Farley

Makayla N. Griffith

Monte I. Hall

Grace M. Hunter

Leah G. Jordan

Cassidy M. Keene

Reid M. Keisling

Nathaniel A. King

Gabriel R. Monize

Mackenzie L. Monroe

Micah A. Moon

Nathan B. Rush

Anthony L. Seagrave

Lillian G. Shallenberger

Emily G. Slaughter

Lavendar G. Smith

Macie L. Troyer

Tyler K. Wright

Alexander T. Anders

Lillian F. Brock

Timothy D. Cauthern

Ava L. Cole

Rafe A. Combs

Hananyah M. Day

Isabella M. Doll

Dasia A. Dyer

Elijah T. Edwards

Hannah K. Giles

Maggie R. Johnson

Caleb S. Katsimpalis

Clayton E. Kelley

Ty J. Kremer

Boston T. Lanning

Ada M. Merritt

Kamp T. Miller

Hannah R. Morrisett

Aubree M. Pearce

Maya L. Pickett

Emily R. Princell

Shelby N. Rice

Blake J. Robinson

Elijah G. Shafer

Corbin D. Snyder

Dakota M. Tobin

Kendall L. Wilson

Hayden L. Brovont

William E. Brown

Alia G. Dutton

Jasmine J. Griffith

Katie L. Hendricks

Jocelinne L. Hilsinger

Elijah K. Jourdan

Ava N. Kantz

Mackenzie L. Keisling

Jaicee K. Lucas

Makenzie M. Pique

Macey M. Reynolds

Victor V. Rushton

Lexi A. Tarrh

Brooklynn M. Thacker

Justin L. Thacker

Grace A. Voorhis

Spencer Durham can be reached at 765-454-8598, by email at spencer.durham@kokomotribune.com or on Twitter at @Durham_KT. 

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