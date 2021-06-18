High honor roll

Grade 12

Niko N. Bailey 

Jacob O. Bramel 

Callum M. Brand 

Addison G. Budde 

Katelyn M. Cauthern 

Rylie G. Davison 

Zane N. Downing 

Olivia L. Ellis 

Olivia S. Foland 

Jaeden M. Hannah 

Kiersten R. Helton 

Chelsea M. Kanney 

Ella J. Kantz 

Will M. Keisling 

Matthew A. Laubenstein 

Erin E. Matheny 

Kyle A. McCreary 

Kinzie R. Miller 

Evan J. Mink 

Chad A. Monize 

Evan S. Monize 

Addison D. Ream 

Makhai E. Reed 

Brycen G. Richmond 

Natalie G. Schneider 

Lauryn K. Shane 

Reagan R. Shepherd 

Cooper J. Sicking 

Arianna E. Turner 

Caleb T. Vogl 

Cynthia A. Wilson 

Grade 11

Emma P. Berry-Youmans 

Rebekah L. Guthrie 

Claire N. Hubbard 

Lauren E. Laubsch 

Gracie L. McClain 

Trenton A. Rawls 

Alivia J. Salkie 

Katherine A. Salkie 

James T. Webster 

Timothy H. Weeks Jr. 

Joseph R. White 

Grade 10

Macy K. Coan 

Allison R. DeYoung 

Samuel L. Duke 

Kassidy L. Fritch 

Claire E. Hapner 

Levi J. Lapp 

Amya N. Perry 

Alesia N. Rummel 

Jaeleigh M. Secrease 

Emily G. Slaughter 

Kelton A. Swisher 

Macy P. Wilson 

Grade 9

Alexandra G. Adams 

Hannah A. Bailey 

Ava L. Cole 

Addie E. Conner 

Hananyah M. Day 

Isabella M. Doll 

Dylan J. Guest 

Kennedy G. Horner 

Kathryn J. Hubbard 

Ty J. Kremer 

Ada M. Merritt 

Brooklynn N. Miller 

Hannah R. Morrisett 

Jenna E. Odle 

Addison D. Paul 

Maya L. Pickett 

Elizabeth M. Rayl 

Blake J. Robinson 

Grace K. VanBibber 

Caleb W. Young 

Honor Roll

Grade 12

Kourtney J. Adair 

Sarah M. Alexander 

Cameron M. Arcari 

Deanna E. Ayres 

Addison M. Boles 

Olivia R. Bryant 

Loralei E. Evans 

Ella M. Flanary 

Leighton M. Gilbert 

Carsen D. Helton 

Cassidy R. Hendershot 

Caleb A. Henn 

Matthew L. Hetzner 

Gabriel J. Hoagland 

Jenah M. Kirkman 

Jazmine K. Leydet 

Sara N. Mann 

Samuel M. Martinez 

McKenzie Patterson 

Magnolia R. Pruitt 

Jasmine N. Redmann 

Abigail D. Roberts 

Cecilia M. Roswog 

Marra L. Shook 

Meghan E. Slaughter 

Hope F. Smith 

Lucas T. Stout 

Cameron J. Wagler 

Carissa R. Watkins 

Clayton E. Watkins 

Aleksei J. Wiles 

Heidi A. Williams 

Grade 11

Emily F. Adams 

Elijah G. Bonesteel 

Mandi M. Christy 

Arabelle R. Ewing 

Koren S. Farley 

Makayla J. Franks 

Ian J. Haley 

Katherine J. Harrison 

Ethan E. Hewitt 

Reagan M. Hight 

Eli P. Hueston 

Cora L. Kendall 

Benjamin D. Kurfman 

Lian M. Leiva 

Kolton N. Logsdon 

Noah C. Long 

Clayton W. Miller 

Kara E. Otto 

Barak P. Price 

Grade 10

Levi A. Bradford 

Elijah D. Buckley 

Cayden L. Calloway 

Kiley P. Carter 

Anthony R. Connolly 

Isabel G. Correa 

Rebecca L. Crabtree 

Logan E. Enstrom 

Lauren E. Farley 

Eli J. Ferguson 

Cassidy M. Keene 

Reid M. Keisling 

Zhayne J. Kelly 

Caiden R. Kendall 

Nathaniel A. King 

Alexa R. Maurer 

Zak J. Mossburg 

Jaidan D. Redmann 

Anthony L. Seagrave 

Jenna N. Smith 

Macie L. Troyer 

Clara J. Williams 

Grade 9

Timothy D. Cauthern 

Rafe A. Combs 

Ryder T. DeYoung 

Elijah T. Edwards 

Hunter F. Foland 

Johanna E. Hanneken 

Ethan E. Hasting 

Noah L. Jourdan 

Gabriel M. Justice 

Caleb S. Katsimpalis 

Clayton E. Kelley 

Lia N. Lopez 

Kamp T. Miller 

Jaelyn M. Mouser 

Aubree M. Pearce 

Emily R. Princell 

Abigail C. Reed 

Shelby N. Rice 

Emily G. Rushing 

Elijah G. Shafer 

Layne R. Shedron 

Dominique M. Smiley 

Corbin D. Snyder 

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