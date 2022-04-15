Maconaquah Middle School

Third Quarter

Sixth grade

Platinum

Molly Berryman

Brody Kubly

Ari Schrock

Silver

Jude Callane

Shaelyn Corn

Addisyn Dove

Delaney Farnham

Ruby Fruth

Henry Gilbert

Jack Gochenhour

Chandler Mofield

Logan Orpurt

Rylee Peach

Karter Smith

Kyah Valle

Owen Woolever

Bronze

Kendra Alexander

Ily Berry

Briley Bledsoe

Riley Cardwell

Naomi Cook

Julian Dobbs

Madisyn Evans

Aidyn Farnell

Jane Feltenberger

Meylah Flowers

Brooklynn Gamble

Logan Hunt

Hunter Jenkins

Eddie Lynch

Macie McManus

Emma Morris

Michael Newman

Levi Oglesby

Rylan Peterson

Grace Rich

Julian Rizo

Dazie Salinas

Garrett Sipe

Alexander Spangler

Aleahya Thoden

Gracie Turney

Liam Wood

Trevor York

Seventh grade

Platinum

Colton Beebe

Delight Pier

Silver

Shiloh Ball

Carlos Hernandez-Navarrete

Jenna Kunkle

Joshua Loshnowsky

Bronze

Landon Acuna

Tyler Adams

Anneka Alexander

Chloe Baines

Clare Baines

Emily McQuinn

Adalena Barker

Lilah Million

Delaney Betzner

Bradley Leroy Mitchell Jr.

Alexandra Brooks

Elizabeth Morecraft

Clay Christopher

Kasey Murry

Joselynn Couch

Macey Nord

Caitlin Cowles

Anitsirc Osornio

Dakoda Dauenhauer

Aiden Ousley

Delaney Duke

Lexi Ploor

Zachary Duke

Trevor Shepherd

Hunter Duncan

Randy Silvers

Kharma Flener

Marcell Sims

Jasmine Fuller

Jalen Spangler

Addilyne Heredia

Kadienne Sparlin

Ava Herschberger

Aubrey Stoll

Serenity Hudson

Zoey Sturgill

Payten Inman

Brayden Tabler

Emilee Isley

Zairemy Willits

Lucee Jernagan

Addison Yocum

Aubrey Kaiser

Jackson Zelinsky

Ireland Kile

Olivia Kunkle

Joel Loshnowsky

Joseht Manueles Zelaya

Liberty McHenry

Dylean McKinney

Eighth grade

Platinum

Mayah Brennan

Kitalynn Fuller

Abby Green

Kaden Hanson

Chloe Jordan

Silver

Leah Boggs

Brantley Evans

Caitlyn Farnell

Isabella Farnham

Maksim Gilbert

Gabrielle Griffis

Tyler Horoho

Lane Hunt

Evelyn Klimes

Addie Maiben

Averie Maiben

Luke Maxwell

Izabella Orpurt

Brookelynn Peach

Nathaniel Pennington

Lillian Resler

Bronze

Cadence Biesenbach

Jacob Bretzman

Emily Bryant

Joseph Butcher III

Zachary Dierichs

Kyndal Douglass

Aiden Ebbens

Connor Eldridge

Sophia Kenworthy

Zoie Laber

Jayke Merritt

William Navas

Parker Parent

Griffin Piel

Lauren Ramos

Kira Ropes

Maya Wagner

Addison Walker

Riley Waun

Jayden Wimmer

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