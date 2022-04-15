Maconaquah Middle School
Third Quarter
Sixth grade
Platinum
Molly Berryman
Brody Kubly
Ari Schrock
Silver
Jude Callane
Shaelyn Corn
Addisyn Dove
Delaney Farnham
Ruby Fruth
Henry Gilbert
Jack Gochenhour
Chandler Mofield
Logan Orpurt
Rylee Peach
Karter Smith
Kyah Valle
Owen Woolever
Bronze
Kendra Alexander
Ily Berry
Briley Bledsoe
Riley Cardwell
Naomi Cook
Julian Dobbs
Madisyn Evans
Aidyn Farnell
Jane Feltenberger
Meylah Flowers
Brooklynn Gamble
Logan Hunt
Hunter Jenkins
Eddie Lynch
Macie McManus
Emma Morris
Michael Newman
Levi Oglesby
Rylan Peterson
Grace Rich
Julian Rizo
Dazie Salinas
Garrett Sipe
Alexander Spangler
Aleahya Thoden
Gracie Turney
Liam Wood
Trevor York
Seventh grade
Platinum
Colton Beebe
Delight Pier
Silver
Shiloh Ball
Carlos Hernandez-Navarrete
Jenna Kunkle
Joshua Loshnowsky
Bronze
Landon Acuna
Tyler Adams
Anneka Alexander
Chloe Baines
Clare Baines
Emily McQuinn
Adalena Barker
Lilah Million
Delaney Betzner
Bradley Leroy Mitchell Jr.
Alexandra Brooks
Elizabeth Morecraft
Clay Christopher
Kasey Murry
Joselynn Couch
Macey Nord
Caitlin Cowles
Anitsirc Osornio
Dakoda Dauenhauer
Aiden Ousley
Delaney Duke
Lexi Ploor
Zachary Duke
Trevor Shepherd
Hunter Duncan
Randy Silvers
Kharma Flener
Marcell Sims
Jasmine Fuller
Jalen Spangler
Addilyne Heredia
Kadienne Sparlin
Ava Herschberger
Aubrey Stoll
Serenity Hudson
Zoey Sturgill
Payten Inman
Brayden Tabler
Emilee Isley
Zairemy Willits
Lucee Jernagan
Addison Yocum
Aubrey Kaiser
Jackson Zelinsky
Ireland Kile
Olivia Kunkle
Joel Loshnowsky
Joseht Manueles Zelaya
Liberty McHenry
Dylean McKinney
Eighth grade
Platinum
Mayah Brennan
Kitalynn Fuller
Abby Green
Kaden Hanson
Chloe Jordan
Silver
Leah Boggs
Brantley Evans
Caitlyn Farnell
Isabella Farnham
Maksim Gilbert
Gabrielle Griffis
Tyler Horoho
Lane Hunt
Evelyn Klimes
Addie Maiben
Averie Maiben
Luke Maxwell
Izabella Orpurt
Brookelynn Peach
Nathaniel Pennington
Lillian Resler
Bronze
Cadence Biesenbach
Jacob Bretzman
Emily Bryant
Joseph Butcher III
Zachary Dierichs
Kyndal Douglass
Aiden Ebbens
Connor Eldridge
Sophia Kenworthy
Zoie Laber
Jayke Merritt
William Navas
Parker Parent
Griffin Piel
Lauren Ramos
Kira Ropes
Maya Wagner
Addison Walker
Riley Waun
Jayden Wimmer
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