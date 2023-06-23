The following area Indiana University Kokomo students were named to the college's dean's or chancellor's list.
Dean's list recipients earned at least a 3.5 grade point average during the spring semester while chancellor's list recipients maintained a 4.0 GPA.
Students are listed by hometown.
Bunker Hill
Corey Joseph Oaf
Jacob N. Pierson
Logan Nicholas Smith
Denver
Austin Bradly Carter
Seth Avery Ireland
Nathan Thomas Maynard
Nathaniel Blaine Musselman
Greentown
Kaitlyn Alexander
Makayla Jordan Franks
Allison Danielle Hanner
Jennifer Kay Hattabaugh
Carsen Drake Helton
Ella Jane Kantz
Jillian LaRowe
Gracie Lynn McClain
Megan Leigh Mentis
Kayla Renee Paul
Sydney E. Querry
Isabel Rose Shepherd
Kathleen Eliza Smith
Gwendolyn Michelle Tyler
Clarissa Sophia Vasquez
Olivia Grace Vogl
Catherine Marie White
Ethan Marcus Wilcox
Kokomo
Allison Lynn Abney
Blessing Opeyemi Adepoju
Carter Stephen Adkins
Adylynn Altman
Dylan Gorman Anthony
Brianna R. Ayres
Austin Robert Bammerlin
Blake Ian Banter
Karmin Alene Banter
Mea Rose Banter
Cameron Michael Barber
Jaden Matthew Barnes
Alec Timothy Barreira
Kaylee Danielle Beard
Andrew J. Bell
Skylynn Marie Bell
Haelie Elizabeth Bellaw
Nathan Scott Bennett
Sara G. Benson
Kyen James Berry
Sydnie Lyn Boley
Courtney L. Brackett
Garrison Todd Brege
Elise Janel Breisch
Logan Benson Brittain
Kelsey Ann Brooks
Clayton William Brubaker
Averi Landrum Brunk
Cassie Grace Bryan
Chandler Eli Buck
Roxandra Maria Buckmaster
Nicole Dawn Burdette
Austin Butcher
Emma Grace Byrum
Drew Dee Caldwell
Abigail Lee Carman
Makaila Lin Carpenter
April Kay Chrisman
Asa Christie
Barrington Walker Christopher
Aliya Serenity Clark
Mariah N. Clark
Joshua Tyler Cochran
Aidan James Conrad
Emily Reneigh Conyers
Eli Riley Cooper
Kristy Craig
Logan Jaycob Curnutt
Kory Anderson Dillon
Cassie Michelle Dispennett
Zavier Nicholas Doll
Avia Lauren Dow
Mariah Sue Dugger
Rachel A. Eby
Stephanie Ann Edwards
Mitchell Phillip Eltzeroth
Evan Scott Fleek
Rachel M. Foster
Kenzie N. Fouch
Gabriel Jackson Franks
Sophie Maxine Galloway
Michael Corey Garrett
Bridget Anne Gauthier
Macy Mikayla Gerber
Jennifer Cheeyeene Gibson
Tyler L. Gilbert
Jarod Daniel Gillespie
Jasmine Itzel Gomez
Brenda Grimm
Riley LeeAnn Hair
Lindsey Hall
Myah Jayd Halter
Maison Claire Hardin
Tina Marie Harrell
Anielise N. Harris
Shawn Harris
Andrew Jacob Hartman
Hannah Nicole Haworth
Tyler Lee Heflin
Jaeden Dantrel Hero
Haiden Laine Hiatt
Benjamin M. Hickey
Mary Inger Hogsett
Keely Mae Hoopingarner
Lileigh Horner
Payton J. Irwin
Caleb Johnson
Cybil Ellen Johnson
Kaitlynn Paige Johnson
Lauren Michelle Johnson
Layla Eboni Johnson
Vivianne Nikkole Johnson
Adora R. Jones
Kailen Renee Jones
Vani Joshi
Matthew Foster Kaiser
Isaiah Kanable
Jacie Mae Keller
Anna Christina Kiser
Morgan Elizabeth Koon
Evan Robert Kretz
Michael LaFleur
Johnathon Shane Landis
Lalana Scout Langley
Nolan Lapp
Nicole LaTourrette
Casey Braden Lawson
Kolbie Reese Lawson
Casey Elizabeth Lechner
Jairus Linden Leeman
Alexander Ethan Leicht
Sydney N. Leisure
Molly Shannon Lewis
Chloe Long
Thomas Luke Lott
William T. Lovelace
Garrett Michael Lupoi
Ashley Lyons
Shanelle L. Majors
Anna Rose Marie Marcum
Ashlyn Elizabeth Markley
Kelsey Paige Martin
Brooke Lynn May
Bethany Lynn Maynard
Braelyn H. McAdams
Kaitlyn Elizabeth McGraw
Kelci Rae McKay
Julia Mello Vaz
Chad Andrew Monize
Evan Stanton Monize
Kelsey Lynn Montgomery
Adam Gregory Moore
Destiny A. Moore
Madison Drew Moore
Emily Renee Morgan
Zebulon Thomas Murray
Owen Rheo Myers
Hope I. Mygrant
Sarah Alice Napier
Gabrielle Marie Orlando
Ava Clare Page
Jethro Isaac Parado
Lillian Rose Parker
Jill Rakeshkumar Patel
Claire E. Pepka
Alexis Ranee Pier
Alexander Franklin Porter
Lorelei Aubrey Porter
Stephanie Powe
Amanda Faye Purcell
Sierra Lynn Pyle
Trenton Aaron Rawls
Chloe Louise French Redman
Timothy M. Renken
Max Reyburn
David Franklin Reynollds
Faith C. Rock
Taylor Kristine Roesler
Hannah Nichole Sandefur
Courtney B. Sanford
Brittney Santiago
Taylor Rae Schmidt
Stuart Schultz
Megan Danielle Scott
Brian T. Settles
Alexis Marie Sheets
Cooper James O'Bryant Sicking
Madeline Rose Sinnamon
Joanna Briann Skuse
Alexis Marie Smith
Alyvia J. Smith
Grace Isabella Smith
Haleigh Elizabeth Smith
Sarah Smith
Brianna Erin Smitley
Emma Lee Earline Snyder
Hayden Robert Sordelet
Dylan James Steele
Ariel B. Stevens
Stone Hubbard Stipe
Graham L. Stoll
Sarah Stonebraker
Kayla Mckenzie Stout
Audrey Taylor Strawsma
Casey William Switzer
Haley N. Taylor
Christopher Shawn Thomas
Nicholas Russell Thomson
Arayleah Townsend
Mason Lee Townsley
Cheyanne A. Trlak
Rachel Morgan Truman
Maya J. Vandergriff
Kaelyn Aubrey Vandiver
Dajah Shafawn Walker
Morgan C. Walker
Alexander J. Ward
Jalynn Olivia Warden
John Scott Wasmuth
Olivia Ann Waymouth
Kaylee Colleen Weeks
Amber White
Trevor Bryant White
Vanessa Hope Williams
Kayli Mae Wireman
Sean D. Witter
Coby Rae Woodring
Olivia Rose Wright
Megan Michelle Zurcher
Mexico
Lysandra Rachel Morris
Peru
Christopher Matthew Alexander
Mackenzie Mae Anderson
Alana C. Bell
Jose Ramon Bojorquez
Braden Matthew Burns
Malarye Sierra Jo Crowley
Thalya Mercedez Del Real
Parker Thomas Deniston
Libbey Rae Edwards
Elizabeth Enyeart
Lindsay G. Flanery
Drake Harvey Guyer
Alanna Michelle Hale
Grace Elizabeth Jaberg
Caleb Reed Jones
Katherine Ellen Kramer
Kayla Kraning
Ellie Brooke Lebrija
Jacob E. Loftus
Alyssa Vera Maston
Brynn Michael Miller
Kelsey Morgan
Kellen Joseph Mullins
James Kilkenny Murphy
Kimberly Murray
Kali Keagan Rhine
Alexander Nicholas Smith
Jacob Dean Stoll
Nathanael Kincaid Sumpter
Elaina Marie Sylvain
Grace Ann Tubb
Grace Ann Uttinger
Jacob M. Van Baalen
Wendy Meredith Wagner
Gwendolyn Mae Werner
Kaci Madison Whann
Braxton Matthew Wilhelm
Jaylan Yard
Russiaville
Sophia Marie Adams
Skylar Leigh Anthony
Dominic Bauer
Elijah Vaughn Bourff
Carlie Mae Campbell
Allison Coffman
Carter John Condo
Coralyn M. Cregar
Emilee Nicole Cregar
Breanna Marie DeWeese
Marissa Hilker
Garrett Ray Johnson Jr.
Henry J. Johnson
Tillie M. Kanable
Logan James Mace
Madison Elaine Middleton
Samuel Allen Oberholtzer
Sara Nicole Penrod
Lauren E. Piske
Chloe Louise Schmidt
Trey Allen Shock
Joshua Ryan Smith
Angela Soupley
Kayla Dawn Ulery
Maleah Renae Winger
Sharpsville
Taylor Bubp
Kylee K. Fernung
Emma Jean Piske
Tricia L. Richardson
Jacob Daniel Shively
Parker Noelle Walsh
Tipton
Lainey Deann Armes
Jagger Aston Baird
Roman Harrison Baird
Emma Crawford
Dezaray Marie Dagey
Makayla Lynn Dane
Adam Kent Dell
Macy Danielle Earl
Tera Noelle Gotschall
Garrett Wiley Graves
Nicholas David Hughes
Noah William Pollnow
Brittany Emma Ryan
Laurie Ann Stoops
Grayson Patrick Weddell
Windfall
Emily M. Byers
Emily M.Cage
Jace Allan Cassity
Gavin Drew Helvey
Kagome Schill
Ashley J. Strunk
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