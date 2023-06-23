The following area Indiana University Kokomo students were named to the college's dean's or chancellor's list.

Dean's list recipients earned at least a 3.5 grade point average during the spring semester while chancellor's list recipients maintained a 4.0 GPA. 

Students are listed by hometown. 

Bunker Hill

Corey Joseph Oaf

Jacob N. Pierson

Logan Nicholas Smith

Denver

Austin Bradly Carter

Seth Avery Ireland

Nathan Thomas Maynard

Nathaniel Blaine Musselman

Greentown

Kaitlyn Alexander

Makayla Jordan Franks

Allison Danielle Hanner

Jennifer Kay Hattabaugh

Carsen Drake Helton

Ella Jane Kantz

Jillian LaRowe

Gracie Lynn McClain

Megan Leigh Mentis

Kayla Renee Paul

Sydney E. Querry

Isabel Rose Shepherd

Kathleen Eliza Smith

Gwendolyn Michelle Tyler

Clarissa Sophia Vasquez

Olivia Grace Vogl

Catherine Marie White

Ethan Marcus Wilcox

Kokomo

Allison Lynn Abney

Blessing Opeyemi Adepoju

Carter Stephen Adkins

Adylynn Altman

Dylan Gorman Anthony

Brianna R. Ayres

Austin Robert Bammerlin

Blake Ian Banter

Karmin Alene Banter

Mea Rose Banter

Cameron Michael Barber

Jaden Matthew Barnes

Alec Timothy Barreira

Kaylee Danielle Beard

Andrew J. Bell

Skylynn Marie Bell

Haelie Elizabeth Bellaw

Nathan Scott Bennett

Sara G. Benson

Kyen James Berry

Sydnie Lyn Boley

Courtney L. Brackett

Garrison Todd Brege

Elise Janel Breisch

Logan Benson Brittain

Kelsey Ann Brooks

Clayton William Brubaker

Averi Landrum Brunk

Cassie Grace Bryan

Chandler Eli Buck

Roxandra Maria Buckmaster

Nicole Dawn Burdette

Austin Butcher

Emma Grace Byrum

Drew Dee Caldwell

Abigail Lee Carman

Makaila Lin Carpenter

April Kay Chrisman

Asa Christie

Barrington Walker Christopher

Aliya Serenity Clark

Mariah N. Clark

Joshua Tyler Cochran

Aidan James Conrad

Emily Reneigh Conyers

Eli Riley Cooper

Kristy Craig

Logan Jaycob Curnutt

Kory Anderson Dillon

Cassie Michelle Dispennett

Zavier Nicholas Doll

Avia Lauren Dow

Mariah Sue Dugger

Rachel A. Eby

Stephanie Ann Edwards

Mitchell Phillip Eltzeroth

Evan Scott Fleek

Rachel M. Foster

Kenzie N. Fouch

Gabriel Jackson Franks

Sophie Maxine Galloway

Michael Corey Garrett

Bridget Anne Gauthier

Macy Mikayla Gerber

Jennifer Cheeyeene Gibson

Tyler L. Gilbert

Jarod Daniel Gillespie

Jasmine Itzel Gomez

Brenda Grimm

Riley LeeAnn Hair

Lindsey Hall

Myah Jayd Halter

Maison Claire Hardin

Tina Marie Harrell

Anielise N. Harris

Shawn Harris

Andrew Jacob Hartman

Hannah Nicole Haworth

Tyler Lee Heflin

Jaeden Dantrel Hero

Haiden Laine Hiatt

Benjamin M. Hickey

Mary Inger Hogsett

Keely Mae Hoopingarner

Lileigh Horner

Payton J. Irwin

Caleb Johnson

Cybil Ellen Johnson

Kaitlynn Paige Johnson

Lauren Michelle Johnson

Layla Eboni Johnson

Vivianne Nikkole Johnson

Adora R. Jones

Kailen Renee Jones

Vani Joshi

Matthew Foster Kaiser

Isaiah Kanable

Jacie Mae Keller

Anna Christina Kiser

Morgan Elizabeth Koon

Evan Robert Kretz

Michael LaFleur

Johnathon Shane Landis

Lalana Scout Langley

Nolan Lapp

Nicole LaTourrette

Casey Braden Lawson

Kolbie Reese Lawson

Casey Elizabeth Lechner

Jairus Linden Leeman

Alexander Ethan Leicht

Sydney N. Leisure

Molly Shannon Lewis

Chloe Long

Thomas Luke Lott

William T. Lovelace

Garrett Michael Lupoi

Ashley Lyons

Shanelle L. Majors

Anna Rose Marie Marcum

Ashlyn Elizabeth Markley

Kelsey Paige Martin

Brooke Lynn May

Bethany Lynn Maynard

Braelyn H. McAdams

Kaitlyn Elizabeth McGraw

Kelci Rae McKay

Julia Mello Vaz

Chad Andrew Monize

Evan Stanton Monize

Kelsey Lynn Montgomery

Adam Gregory Moore

Destiny A. Moore

Madison Drew Moore

Emily Renee Morgan

Zebulon Thomas Murray

Owen Rheo Myers

Hope I. Mygrant

Sarah Alice Napier

Gabrielle Marie Orlando

Ava Clare Page

Jethro Isaac Parado

Lillian Rose Parker

Jill Rakeshkumar Patel

Claire E. Pepka

Alexis Ranee Pier

Alexander Franklin Porter

Lorelei Aubrey Porter

Stephanie Powe

Amanda Faye Purcell

Sierra Lynn Pyle

Trenton Aaron Rawls

Chloe Louise French Redman

Timothy M. Renken

Max Reyburn

David Franklin Reynollds

Faith C. Rock

Taylor Kristine Roesler

Hannah Nichole Sandefur

Courtney B. Sanford

Brittney Santiago

Taylor Rae Schmidt

Stuart Schultz

Megan Danielle Scott

Brian T. Settles

Alexis Marie Sheets

Cooper James O'Bryant Sicking

Madeline Rose Sinnamon

Joanna Briann Skuse

Alexis Marie Smith

Alyvia J. Smith

Grace Isabella Smith

Haleigh Elizabeth Smith

Sarah Smith

Brianna Erin Smitley

Emma Lee Earline Snyder

Hayden Robert Sordelet

Dylan James Steele

Ariel B. Stevens

Stone Hubbard Stipe

Graham L. Stoll

Sarah Stonebraker

Kayla Mckenzie Stout

Audrey Taylor Strawsma

Casey William Switzer

Haley N. Taylor

Christopher Shawn Thomas

Nicholas Russell Thomson

Arayleah Townsend

Mason Lee Townsley

Cheyanne A. Trlak

Rachel Morgan Truman

Maya J. Vandergriff

Kaelyn Aubrey Vandiver

Dajah Shafawn Walker

Morgan C. Walker

Alexander J. Ward

Jalynn Olivia Warden

John Scott Wasmuth

Olivia Ann Waymouth

Kaylee Colleen Weeks

Amber White

Trevor Bryant White

Vanessa Hope Williams

Kayli Mae Wireman

Sean D. Witter

Coby Rae Woodring

Olivia Rose Wright

Megan Michelle Zurcher

Mexico

Lysandra Rachel Morris

Peru

Christopher Matthew Alexander

Mackenzie Mae Anderson

Alana C. Bell

Jose Ramon Bojorquez

Braden Matthew Burns

Malarye Sierra Jo Crowley

Thalya Mercedez Del Real

Parker Thomas Deniston

Libbey Rae Edwards

Elizabeth Enyeart

Lindsay G. Flanery

Drake Harvey Guyer

Alanna Michelle Hale

Grace Elizabeth Jaberg

Caleb Reed Jones

Katherine Ellen Kramer

Kayla Kraning

Ellie Brooke Lebrija

Jacob E. Loftus

Alyssa Vera Maston

Brynn Michael Miller

Kelsey Morgan

Kellen Joseph Mullins

James Kilkenny Murphy

Kimberly Murray

Kali Keagan Rhine

Alexander Nicholas Smith

Jacob Dean Stoll

Nathanael Kincaid Sumpter

Elaina Marie Sylvain

Grace Ann Tubb

Grace Ann Uttinger

Jacob M. Van Baalen

Wendy Meredith Wagner

Gwendolyn Mae Werner

Kaci Madison Whann

Braxton Matthew Wilhelm

Jaylan Yard

Russiaville

Sophia Marie Adams

Skylar Leigh Anthony

Dominic Bauer

Elijah Vaughn Bourff

Carlie Mae Campbell

Allison Coffman

Carter John Condo

Coralyn M. Cregar

Emilee Nicole Cregar

Breanna Marie DeWeese

Marissa Hilker

Garrett Ray Johnson Jr.

Henry J. Johnson

Tillie M. Kanable

Logan James Mace

Madison Elaine Middleton

Samuel Allen Oberholtzer

Sara Nicole Penrod

Lauren E. Piske

Chloe Louise Schmidt

Trey Allen Shock

Joshua Ryan Smith

Angela Soupley

Kayla Dawn Ulery

Maleah Renae Winger

Sharpsville

Taylor Bubp

Kylee K. Fernung

Emma Jean Piske

Tricia L. Richardson

Jacob Daniel Shively

Parker Noelle Walsh

Tipton

Lainey Deann Armes

Jagger Aston Baird

Roman Harrison Baird

Emma Crawford

Dezaray Marie Dagey

Makayla Lynn Dane

Adam Kent Dell

Macy Danielle Earl

Tera Noelle Gotschall

Garrett Wiley Graves

Nicholas David Hughes

Noah William Pollnow

Brittany Emma Ryan

Laurie Ann Stoops

Grayson Patrick Weddell

Windfall

Emily M. Byers

Emily M.Cage

Jace Allan Cassity

Gavin Drew Helvey

Kagome Schill

Ashley J. Strunk

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