All A Honor Roll
Grade 3
Albaugh, Abigail Machelle
Birnell, Skyla Blaze
Coffman, Aaryanna Leeanne
Deeter, Maleigh Rose
Dixon, Jacob John
Edmondson, Dejaynee Starr
Elliott, Landon Ross
Fettig, Dylan Grayson Daniel
Hopman, Sandra Lorraine
Hull, Samuel David
Johnson, Myles Levi
Meatte, Cameron Alexander
Ramer, Lynnsey Dyann
Skiles, Brody Lucas
Smith, Tucker James
Tocco, Hayden Nicole
Vandeburg, Samuel Theodore
A/B Honor Roll
Butcher, Zaleigh Lane
Cohee, Cameron Michael
Cunningham, Osten Russell Wayne
Duncan, Haley Louise
Eaker, Melanie Sue
Fiscel, Claire Evelyn
Hall, Dane Alexander
Hall, Jordan Ryan
Hintz, Lillian Grace
Hough, Kaylin Hallee
Kraner, Emmalyse Elizabeth
Leeper, Gabriella Marie
Levine, Maddison Maleah
Madrigal, Reynaldo
Preston, Baylor Ryan
Rife, Cayden Denise
Roe, Allen Jay
Roeske, Anna Grace
Schnurpel, Brody Jackson
Stroud, Jaxyn Douglas
Williams, Addysen Delaynee
Grade 4
All A Honor Roll
Adams, Landen Edward
Angle, Ava Lanaiya
Arvin, Khloe Lynn
Cole, Sarah Louise
Collins, Alexis Renee
Collins, Cooper Matthew
Ebenhart, Abigail Grace
Gilbert, Kingston Randall Avery
Landis, Drew Christopher
McLaughlin, Delaney Grace
Perry, Noelani KyAnn
Richardson, Darin Jesse
Rush, Hope Elizabeth
Stine, Olivia Faith
Valencia, David Alexander
Weaver, Brionna Kay
Zavala Garcia, Rachel
A/B Honor Roll
Baker, Abraham Michael
Barr, Gauge Lee Alan
Bess, Roxanna Danae
Byers, Bryleigh Corinne
Cannon, Cassidy Jo
Coffman, Aaryah Ann
Eldridge, Kingston Tru
Fettig, Caleb Jordan
Frazier, Raeleigh Lynn
Fross, Bentley Caleb
Gilbert, Henry Owen
Gotshall, Jenna Lynn
Hillis, Madelyn Elizabeth
Johnson, Trevor Allen
Jones, Brinxston Aveary
Knapp, Kaleb Ross
Korreckt-Yike, Ailonia Rose
Larimore, Michael Thomas
Lee, Dillon Thomas
Lobenthal, Gabriel Tyrone
Lowe, Kelsey Marie
McGuire, Matthew Grayson
Moorman, Noah Allen Warren
Ousley, Aleczander Charles
Pickering, Brailey Nicole
Reed, Carson Allen
Schnurpel, Izzabellah Mersadyz
Sexton, Blake Michael
Silcox, Kiley Nicole
Smith, Brecken Timothy
Stone, Logan Michael
Wines, Chloe Ann
Grade 4
All A Honor Roll
Adams, Landen Edward
Angle, Ava Lanaiya
Arvin, Khloe Lynn
Cole, Sarah Louise
Collins, Alexis Renee
Collins, Cooper Matthew
Ebenhart, Abigail Grace
Gilbert, Kingston Randall Avery
Landis, Drew Christopher
McLaughlin, Delaney Grace
Perry, Noelani KyAnn
Richardson, Darin Jesse
Rush, Hope Elizabeth
Stine, Olivia Faith
Valencia, David Alexander
Weaver, Brionna Kay
Zavala Garcia, Rachel
A/B Honor Roll
Baker, Abraham Michael
Barr, Gauge Lee Alan
Bess, Roxanna Danae
Byers, Bryleigh Corinne
Cannon, Cassidy Jo
Coffman, Aaryah Ann
Eldridge, Kingston Tru
Fettig, Caleb Jordan
Frazier, Raeleigh Lynn
Fross, Bentley Caleb
Gilbert, Henry Owen
Gotshall, Jenna Lynn
Hillis, Madelyn Elizabeth
Johnson, Trevor Allen
Jones, Brinxston Aveary
Knapp, Kaleb Ross
Korreckt-Yike, Ailonia Rose
Larimore, Michael Thomas
Lee, Dillon Thomas
Lobenthal, Gabriel Tyrone
Lowe, Kelsey Marie
McGuire, Matthew Grayson
Moorman, Noah Allen Warren
Ousley, Aleczander Charles
Pickering, Brailey Nicole
Reed, Carson Allen
Schnurpel, Izzabellah Mersadyz
Sexton, Blake Michael
Silcox, Kiley Nicole
Smith, Brecken Timothy
Stone, Logan Michael
Wines, Chloe Ann
Grade 5
All A Honor Roll
Aguiriano-Reyes, Kelly Yasiela
Birkey, Rebekah Lynn
Bowman-Gotshall, Alexis Nicole
Brown, Adalyn Nicole
Byrd, Vincent Eugene
Davis, Laney Grace
Fagan, Alana Loraine
Foust, Kylee Mae
Fowler-Hall, Cameron Dean
Gillem, Brystalin Aleira
Hall, Mia Lynn
Hammond, Lillian Grace
Jackson, Kaylee Lynne
Jay, Benjamin Steevens Jean
Lall, Lucas Kumar
Morgan, Derek Michael
Ramer, Jayden William
Rush, Cole Charles
See, Isabella Marie
Spicer, Grace Marie
Strong, James Allen
Thorpe, Landen Marshall
Tocco, Lauren Elaine
Whitworth, Kaiya Jean
Willis, Madelyn Jean
A/B Honor Roll
Barker, Gwendolyn Sue
Barr, Kiara Jean
Bennett, Joseph Leland
Brown, Jaelynn Nichole
Clark, Evelyn Mae
Cooper, Jimmie Russell
Copeland, Kaylee Ryann
Dockery, Samantha Rose
Ehase, Thomas James
Ellington, Liam Andrew
Emmons, Anderson Hunter Lee
Estep, DeVon Elijah
Foley, Tyler James
Grant, Malakai Andrews
Grist, Elliott David
Grogg, Zion Allen
Harrison, Payten Leeann Marie
Holmquist, Sophie Elise
Kraner, Brooklynn Kay
LeDonne, Brian David
Mack, Connyr Wayne
Madrigal, Monserrat
Martin, Lucas Eziekial Chase
Michael, Nevaeh Marie
Mundy, Raegan Ann
Musgrave, Rielle Renee
O'Neill, Wyatt Mathew
Orpurt, Lucas Emmett
Parker, Olivia Karaline
Roberts, Araceli Ann
Shively, Kaitlynn Suzanne
Shupperd, Brant Jonathan
Stetz, Lauren Elizabeth
Wooten, Leroy
Wrightsman, Cadence M
Zehring, Lucas Richard
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