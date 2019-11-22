All A Honor Roll

Grade 3

Albaugh, Abigail Machelle

Birnell, Skyla Blaze

Coffman, Aaryanna Leeanne

Deeter, Maleigh Rose

Dixon, Jacob John

Edmondson, Dejaynee Starr

Elliott, Landon Ross

Fettig, Dylan Grayson Daniel

Hopman, Sandra Lorraine

Hull, Samuel David

Johnson, Myles Levi

Meatte, Cameron Alexander

Ramer, Lynnsey Dyann

Skiles, Brody Lucas

Smith, Tucker James

Tocco, Hayden Nicole

Vandeburg, Samuel Theodore

A/B Honor Roll

Butcher, Zaleigh Lane

Cohee, Cameron Michael

Cunningham, Osten Russell Wayne

Duncan, Haley Louise

Eaker, Melanie Sue

Fiscel, Claire Evelyn

Hall, Dane Alexander

Hall, Jordan Ryan

Hintz, Lillian Grace

Hough, Kaylin Hallee

Kraner, Emmalyse Elizabeth

Leeper, Gabriella Marie

Levine, Maddison Maleah

Madrigal, Reynaldo

Preston, Baylor Ryan

Rife, Cayden Denise

Roe, Allen Jay

Roeske, Anna Grace

Schnurpel, Brody Jackson

Stroud, Jaxyn Douglas

Williams, Addysen Delaynee

Grade 4

All A Honor Roll

Adams, Landen Edward

Angle, Ava Lanaiya

Arvin, Khloe Lynn

Cole, Sarah Louise

Collins, Alexis Renee

Collins, Cooper Matthew

Ebenhart, Abigail Grace

Gilbert, Kingston Randall Avery

Landis, Drew Christopher

McLaughlin, Delaney Grace

Perry, Noelani KyAnn

Richardson, Darin Jesse

Rush, Hope Elizabeth

Stine, Olivia Faith

Valencia, David Alexander

Weaver, Brionna Kay

Zavala Garcia, Rachel

A/B Honor Roll

Baker, Abraham Michael

Barr, Gauge Lee Alan

Bess, Roxanna Danae

Byers, Bryleigh Corinne

Cannon, Cassidy Jo

Coffman, Aaryah Ann

Eldridge, Kingston Tru

Fettig, Caleb Jordan

Frazier, Raeleigh Lynn

Fross, Bentley Caleb

Gilbert, Henry Owen

Gotshall, Jenna Lynn

Hillis, Madelyn Elizabeth

Johnson, Trevor Allen

Jones, Brinxston Aveary

Knapp, Kaleb Ross

Korreckt-Yike, Ailonia Rose

Larimore, Michael Thomas

Lee, Dillon Thomas

Lobenthal, Gabriel Tyrone

Lowe, Kelsey Marie

McGuire, Matthew Grayson

Moorman, Noah Allen Warren

Ousley, Aleczander Charles

Pickering, Brailey Nicole

Reed, Carson Allen

Schnurpel, Izzabellah Mersadyz

Sexton, Blake Michael

Silcox, Kiley Nicole

Smith, Brecken Timothy

Stone, Logan Michael

Wines, Chloe Ann

Grade 4

All A Honor Roll

Adams, Landen Edward

Angle, Ava Lanaiya

Arvin, Khloe Lynn

Cole, Sarah Louise

Collins, Alexis Renee

Collins, Cooper Matthew

Ebenhart, Abigail Grace

Gilbert, Kingston Randall Avery

Landis, Drew Christopher

McLaughlin, Delaney Grace

Perry, Noelani KyAnn

Richardson, Darin Jesse

Rush, Hope Elizabeth

Stine, Olivia Faith

Valencia, David Alexander

Weaver, Brionna Kay

Zavala Garcia, Rachel

A/B Honor Roll

Baker, Abraham Michael

Barr, Gauge Lee Alan

Bess, Roxanna Danae

Byers, Bryleigh Corinne

Cannon, Cassidy Jo

Coffman, Aaryah Ann

Eldridge, Kingston Tru

Fettig, Caleb Jordan

Frazier, Raeleigh Lynn

Fross, Bentley Caleb

Gilbert, Henry Owen

Gotshall, Jenna Lynn

Hillis, Madelyn Elizabeth

Johnson, Trevor Allen

Jones, Brinxston Aveary

Knapp, Kaleb Ross

Korreckt-Yike, Ailonia Rose

Larimore, Michael Thomas

Lee, Dillon Thomas

Lobenthal, Gabriel Tyrone

Lowe, Kelsey Marie

McGuire, Matthew Grayson

Moorman, Noah Allen Warren

Ousley, Aleczander Charles

Pickering, Brailey Nicole

Reed, Carson Allen

Schnurpel, Izzabellah Mersadyz

Sexton, Blake Michael

Silcox, Kiley Nicole

Smith, Brecken Timothy

Stone, Logan Michael

Wines, Chloe Ann

Grade 5

All A Honor Roll

Aguiriano-Reyes, Kelly Yasiela

Birkey, Rebekah Lynn

Bowman-Gotshall, Alexis Nicole

Brown, Adalyn Nicole

Byrd, Vincent Eugene

Davis, Laney Grace

Fagan, Alana Loraine

Foust, Kylee Mae

Fowler-Hall, Cameron Dean

Gillem, Brystalin Aleira

Hall, Mia Lynn

Hammond, Lillian Grace

Jackson, Kaylee Lynne

Jay, Benjamin Steevens Jean

Lall, Lucas Kumar

Morgan, Derek Michael

Ramer, Jayden William

Rush, Cole Charles

See, Isabella Marie

Spicer, Grace Marie

Strong, James Allen

Thorpe, Landen Marshall

Tocco, Lauren Elaine

Whitworth, Kaiya Jean

Willis, Madelyn Jean

A/B Honor Roll

Barker, Gwendolyn Sue

Barr, Kiara Jean

Bennett, Joseph Leland

Brown, Jaelynn Nichole

Clark, Evelyn Mae

Cooper, Jimmie Russell

Copeland, Kaylee Ryann

Dockery, Samantha Rose

Ehase, Thomas James

Ellington, Liam Andrew

Emmons, Anderson Hunter Lee

Estep, DeVon Elijah

Foley, Tyler James

Grant, Malakai Andrews

Grist, Elliott David

Grogg, Zion Allen

Harrison, Payten Leeann Marie

Holmquist, Sophie Elise

Kraner, Brooklynn Kay

LeDonne, Brian David

Mack, Connyr Wayne

Madrigal, Monserrat

Martin, Lucas Eziekial Chase

Michael, Nevaeh Marie

Mundy, Raegan Ann

Musgrave, Rielle Renee

O'Neill, Wyatt Mathew

Orpurt, Lucas Emmett

Parker, Olivia Karaline

Roberts, Araceli Ann

Shively, Kaitlynn Suzanne

Shupperd, Brant Jonathan

Stetz, Lauren Elizabeth

Wooten, Leroy

Wrightsman, Cadence M

Zehring, Lucas Richard

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