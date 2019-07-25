Grade 7 High Honor Roll

Alivia Burkhard

Ellyse Dalton

Abby Hansen

Dominic Harington

Lillian Hicks

Amya Ingram

Keyara Killebrew

Andrighauna Lewis

Leah Mitchell

Jenna Schmitt

Alexzander Shoemaker

Aidan Wessendorf

Lillian York

Grade 7 Regular Honor Roll

Nevaeh Andrews

Audrie Bowie

Jaedyn Bronson

Deneesha Carter

Amaris Cavazos

Asjhana Cosley

Dalton Dixon

Jessie Durham

Indiria Faison

Jordon Finley

Cadence Harrison

Nolan Hartleroad

Autumn Koon

Kassandra Langdon

Jarrett Little

Jordan Pardue

Cameron Prevost

Judah Rivers

Gage Rossman

Janiah Smith

Brooklin Walker

Kaylee Walker

Kamaria White

Lakyn Williams

Grade 8 High Honor Roll

Hayley Atkinson

Parker Cage

Annelize Garza

Emma Golding

Kenzie Huckeby

KiAra Ivory

Joshua Jones

Lily Perisho

Payton Rossman

Taylor Sefton

Grade 8 Regular Honor Roll

Blayke Acord

Kacey Coak

Liliana Delacruz Garcia

Joseph Dunson

Caitlin Finley

Ethan Flaherty

Alivia Frazier

Harvest Graves

Patrick Hardimon

Haylee Jackson

Alexis Long

Emma Nelson

Carly Patterson

Dylan Roland

Kami Shoemaker

Ty Smith

Aisya Swain

Briley Vandiver

Kayden Woodruff

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