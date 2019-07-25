Grade 7 High Honor Roll
Alivia Burkhard
Ellyse Dalton
Abby Hansen
Dominic Harington
Lillian Hicks
Amya Ingram
Keyara Killebrew
Andrighauna Lewis
Leah Mitchell
Jenna Schmitt
Alexzander Shoemaker
Aidan Wessendorf
Lillian York
Grade 7 Regular Honor Roll
Nevaeh Andrews
Audrie Bowie
Jaedyn Bronson
Deneesha Carter
Amaris Cavazos
Asjhana Cosley
Dalton Dixon
Jessie Durham
Indiria Faison
Jordon Finley
Cadence Harrison
Nolan Hartleroad
Autumn Koon
Kassandra Langdon
Jarrett Little
Jordan Pardue
Cameron Prevost
Judah Rivers
Gage Rossman
Janiah Smith
Brooklin Walker
Kaylee Walker
Kamaria White
Lakyn Williams
Grade 8 High Honor Roll
Hayley Atkinson
Parker Cage
Annelize Garza
Emma Golding
Kenzie Huckeby
KiAra Ivory
Joshua Jones
Lily Perisho
Payton Rossman
Taylor Sefton
Grade 8 Regular Honor Roll
Blayke Acord
Kacey Coak
Liliana Delacruz Garcia
Joseph Dunson
Caitlin Finley
Ethan Flaherty
Alivia Frazier
Harvest Graves
Patrick Hardimon
Haylee Jackson
Alexis Long
Emma Nelson
Carly Patterson
Dylan Roland
Kami Shoemaker
Ty Smith
Aisya Swain
Briley Vandiver
Kayden Woodruff
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