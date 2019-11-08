All A’s

Kelsie Avery

Raegan Barnes

Ella Barnett

Matthew Benson

Alexander Benware

Kaitlyn Bonds

Jacob Bumgardner

Abigail Clark

Brady Correll

Cameron Davis

Cooper Deck

Caleb Eller

Caylee Gaier

Kerrigan Gray

Andrew Guerre

Alexandra Hale

Janae Hulsey

Evan Kearney

Bethany Loveless

Lucas Miller

Hannah Moore

Brady Nelson

Savana New

Parks Ortman

Gavin Padfield

Matthew Polk, Jr.

Alexander Powers

Taylor Reed

Addison Robinson

Makenzie Rogers

Cameron Rose

Corbyn Sparling

Evan Swope

Hayden Tanner

Hannah Troyer

Sophia Underwood

Bella VanNatter

Cole VanNatter

Natalie Weber

Eastin Whaley

Jeffrey White

Mayli Yoder

All A’s and B’s

Hayden Anthony

Breeanne Applegate

Troy Bessette

Kaylie Biddle

Sarah Cobble

Shelby Cosat

Preston DeWitt

Alexis Farrell

Isaiah Flores-Roundtree

Ashlyn Gillem

Brianna Haworth

Maddox Hunley

Reghan Ingle

Marissa Jameson

Garrett Jolliffe

Viktor Jordan

Jonathan Keeney

Ava Krisher

Brooklyn McKay

Andrew McKoon

Matthew Mitchel

Wyatt Nearon

Owen Peelle

Burgandi Purvis

Phoebe Rogers

Charles Rosales

Amelia Santos

Claire Springer

Tyson Steadman

Kendall Stouse

Aliviah Sullivan

Elijah Tharp

Kyndyll Vincent

Brianna Wolfe

All A’s

Makenna Adams

Mallory Arnold

Alexandra Closson

Samuel Craig

Angela Creppy

Ava Davis

Braxtyn Devault

Chase Goad

Karson Griggs

Jaxon Hanson

Dylan Harrell

Kelsie Heintz

Callie Jordan

Lydia Keiter

Morgan Kistler

Halie Koetter

Andrew Lesko

Aubry Madden

Emma Mula

Owen North

Kira Pyle

Lauren Routt

Taylor Schmitt

Brock Shank

Madison Shearer

Mia Shoaff

Preston Sims

Samara Sims

Alannah Smith

Aubrey Sparger

Addison Sparling

Kelsey Temme

Addison Trusty

Michael VanOsdell

Blake Wise

Berkley Wray

Ashton Young

Kendal Ziems

All A’s and B’s

Mylie Baldwin

Kolten Berry

Connor Binnion

Aubree Braden

Iris Brehm

Abigail Craig

Jaimasynn Craig

Logan Duncan

Eythen Fogg

Conlan Fulton

Lydia Girard

Madelyn Gonzales

Michael Groves

Teegan Helmle

Wyatt Herrell

Tait Horine

Jimmie Horne

Madalynn Hughes

Ashlyn Kelly

Hayden King

Cameron Markley

Kayden Meek

Reegan Miller

Quinten Mojib-Yazdani

Cameron Morgan

Izabelle Payne

Gabriella Perez

Caitlyn Pounds

Shawn Reese

Concetta Sakamoto

Adalynn Smith

Matthew Smith

Xavier Smith

Ethan Snyder

Trenton Stetzel

Trevor Szymchack

Peyton Tarrh

Jackson Taylor

Weston Welsh

Molly Wilson

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