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Matthew Polk, Jr.
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Cole VanNatter
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All A’s and B’s
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Ashlyn Gillem
Brianna Haworth
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All A’s
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Braxtyn Devault
Chase Goad
Karson Griggs
Jaxon Hanson
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Morgan Kistler
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All A’s and B’s
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Conlan Fulton
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Ashlyn Kelly
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