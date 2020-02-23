The following students have made the high honor roll or honor roll:
Grade 6 high honor roll
Madison Armstrong
Vinrai Boparai
Claire Callane
Hayden Cummins
Amelia Duncan
Mariah Edington
Miles Fairchild
Cecille Howard
Ethan Kelser
Kyle Kewley
Alayna Kline
Grace Lake
Emilie Leger
Ethan Lytle
Katherine Obenchain
Macy Rakestraw
Morgan Rakestraw
Caleb Taflinger
A’Shontia Williams
Kaylee Williams
Erabella Winrotte
Grade 6 regular honor roll
Tyler Anderson
Myalie Arriola-Garcia
Tayla Ashcraft
Joselyn Baden
Shemaria Bailey
Dominik Bugher
Layla Castillo
Gloria Escalona
Veda Fagner
Julia Fair
Layla Ferraro
Braxton Frederick
Katrell Gaillard
Madison Hendrix
Santana Howard
Ryan Kewley
A’Dorian Killebrew
Madelynn King
Jayten Kitts
Aaleigha Kocher
Xavier Locke
Jayla Lunsford
Desteny Marroquin
Baris Moore
Madison Myers
Trevor Nelson
Ellie Neuhauser
Loyaltyn Olivarez
Audrey Phenix
Mariah Reid
Gretchen Riggle
Patience Rowles
Noah Samuel
Isabella Sargent
Kennedy Schuck
Breyanna Shaw
Mirayah Shirley
Jenica Spruill
Madilynn Stout
Berklee Stump
Klarissa Swindle
Benjamin Wallace
Phoenix Weese
Ransom Whiteford
Zereya Woodard
Grade 7 high honor roll
Mikaia Buckner
Keara Dechert
Mara Dechert
Aramaea Fivecoate
Maeby Freeman
Ilana Hossain
Devon Lee
Malika Malone
Nora Marden
Samantha McClelland
Gabrial Newland
Aviannah Pollard
Izabella Robb
Mailee Sewell
Liliana Taskey
Branden Woods
Grade 7 regular honor roll
Omri Alexander
Elizabeth Arvay
Andrew Barker
Zoe Barrus
Karlee Bates
Xavier Boor
Gabrielle Breidinger
Allie Brown
Makayla Colescott
Sydney Colescott
Grace DeBard
Emma Downs
Olivia Downing
Noelle Duncan
Rylan Early
Rowen Elmore
Aubreanna Fitts
Connor Frederick
Danielle Gomez
Arianna Hall
Raigan Heflin
Benjamin Herrera
Madelyn Hole
Santigue Howard
Karsen Huffman
Lukah Kincaid
Ella Lewis
Aubrey McGraw
Sophia McIntyre
Gage Meyers
Kamryn O’Bannon
Alyxandria Olivarez
Madeline Paul
Messina Paul
Kaylee Pollard
Slayden Ridenour
Kendall Sims
Ashlynn Slabaugh
Kadin Smail
Lyric Smith
Samantha Stonebraker
Latricia Trilling
Brooke Wilson
Taliah Wright
Grade 8 high honor roll
Amaiya Aiello-Brown
Joelie Blaylock
Mia Federspill
Halle Helmberger
Elizabeth Hunter
Helen Qiu
Mara Tackett
Alyseea Thompson
Braden Wray
Grade 8 regular honor roll
Keira Andrysiak
Mateja Bender
Aaron Blessing
Ellen Callane
Madison Carpenter
Mia Castillo
Ava Caudill
Neria Coleman
Madison Cox
Bonnie Fairchild
Emma Fowler
Ariel Galles
Shamya Gardner
Trevor Goad
Kiallah Green
Rondell Greene
Gwendelyn Hand
Zaiden Harris
Samara Hendrickson
Lorna Inman
Jordan Johnson
Kyla Jones
Travis Kewley
Jerry Kilcline
Liliana Lamberson
Ari Leger
Avery Link
Francisco Macias
Avery Moody
Kailynn Old
Karson Rogers
Bailey Shuck
Ayden Sims
Alona Smith
Kalli Smith
Dishita Sood
Carly Stepler
Shelby Stepler
Darrian Story
Danielle Tate
Jordan Thatcher
Chad Washburn
Ethan Wyrick
The following students have made the high honor roll or honor roll for the second grading period:
Grade 6 high honor roll
Madison Armstrong
Vinrai Boparai
Claire Callane
Hayden Cummins
Amelia Duncan
Mariah Edington
Miles Fairchild
Ethan Kelser
Kyle Kewley
Alayna Kline
Grace Lake
Emilie Leger
Ethan Lytle
Katherine Obenchain
Macy Rakestraw
Morgan Rakestraw
Caleb Taflinger
A’Shontia Williams
Kaylee Williams
Erabella Winrotte
Grade 6 regular honor roll
Tyler Anderson
Myalie Arriola-Garcia
Tayla Ashcraft
Joselyn Baden
Shemaria Bailey
Dominik Bugher
Layla Castillo
Gloria Escalona
Veda Fagner
Julia Fair
Layla Ferraro
Braxton Frederick
Katrell Gaillard
Madison Hendrix
Cecille Howard
Santana Howard
Ryan Kewley
A’Dorian Killebrew
Madelynn King
Jayten Kitts
Aaleigha Kocher
Xavier Locke
Jayla Lunsford
Desteny Marroquin
Baris Moore
Madison Myers
Trevor Nelson
Ellie Neuhauser
Loyaltyn Olivarez
Audrey Phenix
Mariah Reid
Gretchen Riggle
Aurelina Rojas
Patience Rowles
Noah Samuel
Isabella Sargent
Kennedy Schuck
Breyanna Shaw
Mirayah Shirley
Jenica Spruill
Madilynn Stout
Berklee Stump
Klarissa Swindle
Benjamin Wallace
Phoenix Weese
Ransom Whiteford
Zereya Woodard
Grade 7 high honor roll
Mikaia Buckner
Keara Dechert
Mara Dechert
Aramaea Fivecoate
Maeby Freeman
Ilana Hossain
Devon Lee
Malika Malone
Nora Marden
Samantha McClelland
Gabrial Newland
Aviannah Pollard
Izabella Robb
Mailee Pearl Sewell
Liliana Taskey
Branden Woods
Grade 7 regular honor roll
Omri Alexander
Elizabeth Arvay
Andrew Barker
Zoe Barrus
Karlee Bates
Xavier Boor
Gabrielle Breidinger
Allie Brown
Makayla Colescott
Sydney Colescott
Grace DeBard
Olivia Downing
Emma Downs
Noelle Duncan
Rylan Early
Rowen Elmore
Aubreanna Fitts
Connor Frederick
Danielle Gomez
Arianna Hall
Raigan Heflin
Benjamin Herrera
Madelyn Hole
Santique Howard
Karsen Huffman
Lukah Kincaid
Ella Lewis
Aubrey McGraw
Sophia McIntyre
Gage Meyers
Kamryn O’Bannon
Alyxandria Olivarez
Madeline Paul
Messina Paul
Kaylee Pollard
Slayden Ridenour
Kendall Sims
Ashlynn Slabaugh
Kadin Smail
Lyric Smith
Samantha Stonebraker
Latricia Trilling
Brooke Wilson
Taliah Wright
Grade 8 high honor roll
Amaiya Aiello-Brown
Joelie Blaylock
Braylon Collins
Mia Federspill
Halle Helmberger
Elizabeth Hunter
Helen Qiu
Mara Tackett
Alyseea Thompson
Grade 8 regular honor roll
Keira Andrysiak
Mateja Bender
Aaron Blessing
Ellen Callane
Madison Carpenter
Mia Castillo
Ava Caudill
Amayah Coleman
Neria Coleman
Madison Cox
Bonnie Fairchild
Emma Fowler
Ariel Galles
Shamya Gardner
Trevor Goad
Kiallah Green
Rondell Greene
Gwendelyn Hand
Zaiden Harris
Samara Hendrickson
Isabella Hummel
Lorna Inman
Jordan Johnson
Kyla Jones
Travis Kewley
Jerry Kilcline
Liliana Lamberson
Ari Leger
Avery Link
Francisco Macias
De’Andra McClung
Avery Moody
Kailynn Old
Karson Rogers
Bailey Shuck
Ayden Sims
Alona Smith
Kalli Smith
Dishita Sood
Carly Stepler
Shelby Stepler
Darrian Story
Danielle Tate
Jordan Thatcher
Chad Washburn
Braden Wray
Ethan Wyrick
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