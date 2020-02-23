The following students have made the high honor roll or honor roll:

Grade 6 high honor roll

Madison Armstrong

Vinrai Boparai

Claire Callane

Hayden Cummins

Amelia Duncan

Mariah Edington

Miles Fairchild

Cecille Howard

Ethan Kelser

Kyle Kewley

Alayna Kline

Grace Lake

Emilie Leger

Ethan Lytle

Katherine Obenchain

Macy Rakestraw

Morgan Rakestraw

Caleb Taflinger

A’Shontia Williams

Kaylee Williams

Erabella Winrotte

Grade 6 regular honor roll

Tyler Anderson

Myalie Arriola-Garcia

Tayla Ashcraft

Joselyn Baden

Shemaria Bailey

Dominik Bugher

Layla Castillo

Gloria Escalona

Veda Fagner

Julia Fair

Layla Ferraro

Braxton Frederick

Katrell Gaillard

Madison Hendrix

Santana Howard

Ryan Kewley

A’Dorian Killebrew

Madelynn King

Jayten Kitts

Aaleigha Kocher

Xavier Locke

Jayla Lunsford

Desteny Marroquin

Baris Moore

Madison Myers

Trevor Nelson

Ellie Neuhauser

Loyaltyn Olivarez

Audrey Phenix

Mariah Reid

Gretchen Riggle

Patience Rowles

Noah Samuel

Isabella Sargent

Kennedy Schuck

Breyanna Shaw

Mirayah Shirley

Jenica Spruill

Madilynn Stout

Berklee Stump

Klarissa Swindle

Benjamin Wallace

Phoenix Weese

Ransom Whiteford

Zereya Woodard

Grade 7 high honor roll

Mikaia Buckner

Keara Dechert

Mara Dechert

Aramaea Fivecoate

Maeby Freeman

Ilana Hossain

Devon Lee

Malika Malone

Nora Marden

Samantha McClelland

Gabrial Newland

Aviannah Pollard

Izabella Robb

Mailee Sewell

Liliana Taskey

Branden Woods

Grade 7 regular honor roll

Omri Alexander

Elizabeth Arvay

Andrew Barker

Zoe Barrus

Karlee Bates

Xavier Boor

Gabrielle Breidinger

Allie Brown

Makayla Colescott

Sydney Colescott

Grace DeBard

Emma Downs

Olivia Downing

Noelle Duncan

Rylan Early

Rowen Elmore

Aubreanna Fitts

Connor Frederick

Danielle Gomez

Arianna Hall

Raigan Heflin

Benjamin Herrera

Madelyn Hole

Santigue Howard

Karsen Huffman

Lukah Kincaid

Ella Lewis

Aubrey McGraw

Sophia McIntyre

Gage Meyers

Kamryn O’Bannon

Alyxandria Olivarez

Madeline Paul

Messina Paul

Kaylee Pollard

Slayden Ridenour

Kendall Sims

Ashlynn Slabaugh

Kadin Smail

Lyric Smith

Samantha Stonebraker

Latricia Trilling

Brooke Wilson

Taliah Wright

Grade 8 high honor roll

Amaiya Aiello-Brown

Joelie Blaylock

Mia Federspill

Halle Helmberger

Elizabeth Hunter

Helen Qiu

Mara Tackett

Alyseea Thompson

Braden Wray

Grade 8 regular honor roll

Keira Andrysiak

Mateja Bender

Aaron Blessing

Ellen Callane

Madison Carpenter

Mia Castillo

Ava Caudill

Neria Coleman

Madison Cox

Bonnie Fairchild

Emma Fowler

Ariel Galles

Shamya Gardner

Trevor Goad

Kiallah Green

Rondell Greene

Gwendelyn Hand

Zaiden Harris

Samara Hendrickson

Lorna Inman

Jordan Johnson

Kyla Jones

Travis Kewley

Jerry Kilcline

Liliana Lamberson

Ari Leger

Avery Link

Francisco Macias

Avery Moody

Kailynn Old

Karson Rogers

Bailey Shuck

Ayden Sims

Alona Smith

Kalli Smith

Dishita Sood

Carly Stepler

Shelby Stepler

Darrian Story

Danielle Tate

Jordan Thatcher

Chad Washburn

Ethan Wyrick

The following students have made the high honor roll or honor roll for the second grading period:

Grade 6 high honor roll

Madison Armstrong

Vinrai Boparai

Claire Callane

Hayden Cummins

Amelia Duncan

Mariah Edington

Miles Fairchild

Ethan Kelser

Kyle Kewley

Alayna Kline

Grace Lake

Emilie Leger

Ethan Lytle

Katherine Obenchain

Macy Rakestraw

Morgan Rakestraw

Caleb Taflinger

A’Shontia Williams

Kaylee Williams

Erabella Winrotte

Grade 6 regular honor roll

Tyler Anderson

Myalie Arriola-Garcia

Tayla Ashcraft

Joselyn Baden

Shemaria Bailey

Dominik Bugher

Layla Castillo

Gloria Escalona

Veda Fagner

Julia Fair

Layla Ferraro

Braxton Frederick

Katrell Gaillard

Madison Hendrix

Cecille Howard

Santana Howard

Ryan Kewley

A’Dorian Killebrew

Madelynn King

Jayten Kitts

Aaleigha Kocher

Xavier Locke

Jayla Lunsford

Desteny Marroquin

Baris Moore

Madison Myers

Trevor Nelson

Ellie Neuhauser

Loyaltyn Olivarez

Audrey Phenix

Mariah Reid

Gretchen Riggle

Aurelina Rojas

Patience Rowles

Noah Samuel

Isabella Sargent

Kennedy Schuck

Breyanna Shaw

Mirayah Shirley

Jenica Spruill

Madilynn Stout

Berklee Stump

Klarissa Swindle

Benjamin Wallace

Phoenix Weese

Ransom Whiteford

Zereya Woodard

Grade 7 high honor roll

Mikaia Buckner

Keara Dechert

Mara Dechert

Aramaea Fivecoate

Maeby Freeman

Ilana Hossain

Devon Lee

Malika Malone

Nora Marden

Samantha McClelland

Gabrial Newland

Aviannah Pollard

Izabella Robb

Mailee Pearl Sewell

Liliana Taskey

Branden Woods

Grade 7 regular honor roll

Omri Alexander

Elizabeth Arvay

Andrew Barker

Zoe Barrus

Karlee Bates

Xavier Boor

Gabrielle Breidinger

Allie Brown

Makayla Colescott

Sydney Colescott

Grace DeBard

Olivia Downing

Emma Downs

Noelle Duncan

Rylan Early

Rowen Elmore

Aubreanna Fitts

Connor Frederick

Danielle Gomez

Arianna Hall

Raigan Heflin

Benjamin Herrera

Madelyn Hole

Santique Howard

Karsen Huffman

Lukah Kincaid

Ella Lewis

Aubrey McGraw

Sophia McIntyre

Gage Meyers

Kamryn O’Bannon

Alyxandria Olivarez

Madeline Paul

Messina Paul

Kaylee Pollard

Slayden Ridenour

Kendall Sims

Ashlynn Slabaugh

Kadin Smail

Lyric Smith

Samantha Stonebraker

Latricia Trilling

Brooke Wilson

Taliah Wright

Grade 8 high honor roll

Amaiya Aiello-Brown

Joelie Blaylock

Braylon Collins

Mia Federspill

Halle Helmberger

Elizabeth Hunter

Helen Qiu

Mara Tackett

Alyseea Thompson

Grade 8 regular honor roll

Keira Andrysiak

Mateja Bender

Aaron Blessing

Ellen Callane

Madison Carpenter

Mia Castillo

Ava Caudill

Amayah Coleman

Neria Coleman

Madison Cox

Bonnie Fairchild

Emma Fowler

Ariel Galles

Shamya Gardner

Trevor Goad

Kiallah Green

Rondell Greene

Gwendelyn Hand

Zaiden Harris

Samara Hendrickson

Isabella Hummel

Lorna Inman

Jordan Johnson

Kyla Jones

Travis Kewley

Jerry Kilcline

Liliana Lamberson

Ari Leger

Avery Link

Francisco Macias

De’Andra McClung

Avery Moody

Kailynn Old

Karson Rogers

Bailey Shuck

Ayden Sims

Alona Smith

Kalli Smith

Dishita Sood

Carly Stepler

Shelby Stepler

Darrian Story

Danielle Tate

Jordan Thatcher

Chad Washburn

Braden Wray

Ethan Wyrick

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