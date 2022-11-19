Sixth grade
All A's
TALYA B. AKERS
EASTON B. ANGLE
LEVI M. BAKER
HALEY E. BOGUE
MAXWELL R. BOWERS
LINCOLN C. DAUGHERTY
SOPHIA G. DECHERT
ABIGAIL A. DEMARCO
AIDEN R. EADS
BRINLEY C. ERNSTING
BRIEL A. FINK
RILEY K. FRANKLIN
TRISTAN J. FULLER
OWEN B. GALBRAITH
LUKE M. HARSH
KENNEDY E. HART
KORA A. HART
LILLIAN R. HOWARD
SOPHIA J. KNOTT
MADISON E. LEAVITT
OLIVIA G. MCINTYRE
DREW M. MERCER
ISAAC J. MILLER
CARLI D. MINOR
MAYA G. MUNSEY
MOLLIE N. PAUL
ABIGAIL G. PETERSON
GRETCHEN S. RAAB
AUSTIN C. RING
PAYSON A. ROE
CAMERON S. SABADOS
CHLOE F. SABADOS
ADILENE P. SCANLON
JACOB M. SCOTT
EDEN M. SHOAFF
ADDISON R. SMITH
EMERY J. SMITH
AMAYA E. SPENCER
KONNER W. STUMPF
BRAYDEN L. SUNDAY
EMERY S. TURNER
LEAH A. WAGNER
LIAM M. WALLS
HUDSON A. WELLS
KIMBERLY R. WILLIAMS
JAZMYN R. WILSON
JAXSON A. YENTES
PEYTON A. YENTES
A's & B's
KYLEIGH R. ADAMS
KOLTEN K. ALTMAIER
LEONARDO ARELLANO MEDINA
OLIVIA C. ASHLEY
OWYN D. ATYEO
BRAYDEN M. AUTH
FINLEY D. BOLEN
LANDEN J. BROWN
OLIVIA R. COURTS
SPENCER S. CROW
IAUNI M. DAVIDSON
AVA G. DILLMAN
CHEYENNE DILSAVER
ETHAN E. ECHELBARGER
JACKSON R. FORMAN
LANDON W. GILLES
GREYSON P. HAMILTON
BRAYDEN M. HERRERA
REECE A. HESTER
ASHTON Z. IMLAY
LEXUS J. JAMES
KOHLTON A. JONES
JACKSON C. LAUDERBAUGH
JORDAN B. LONG
ESLI D. LUPERCIO
KENLIE N. MARKS
LILY R. MARSHALL
ELLA M. MASHINO
SOPHIA A. MATTESON
CALEB J. MAWBEY
AVABELLE S. MCAMIS
SOPHIA G. MEADOWS
HUDSON A. MELLOH
NOLAN A. MILLER
MACI R. MOTE
DAMIAN T. OCHOA
JENNA R. PAUL
MICHAEL L. RICE
BASIL D. SAWYER
AMELIAH G. SCOTT
ELLA G. SHOEMAKER
SOPHIA F. SHORT
NOAH D. SHUE
KYNDELL A. TEDDER
ADRIAN F. VAZQUEZ
HALLE G. WADDELL
RUBY M. WEAVER
HAYDEN R. WHITE
TRUSTIN L. WILLIAMS
CARTER M. YOUNG
Seventh grade
All A's
BRIAN M. BALDWIN
LEIGHTON A. BARNES
ALLORA M. BEVINGTON
LEXIE R. BREWER
AUBREY L. BURTHAY
LYDIA M. CAMP
LIAM M. CASTILLO
JUSTIN D. COTHERN
ELLA G. CRUME
ANDY V. DOAN
EASTON M. FORD
ISAIAH C. GASKINS
KARSEN L. HARNESS
GAVYN W. HARTZLER
BERKLEY M. HUNTER
NATHAN T. JONES
ELI M. MAST
LUCAS A. MCLAUGHLIN
TYSON K. MCLAUGHLIN
ISABELLE R. MILLER
CLAYTON F. OUSLEY
WYATT J. OUSLEY
KYLE J. ROBINSON
ASHER M. SAPPINGTON
RAELEY A. SCOTT
GRACIE A. SHADE
JAXON M. SULLIVAN
DAVID J. TASKEY
EMILY THANG
ABIGAIL K. TUPA
MAYA L. WALDEN
MAYLEE D. WALDEN
KHLOE WHITCOMB
MADISON F. WILLIAMS
PAIGE N. WILLIAMS
EMMA S. WYRICK
ELLA G. YEARY
DAILYNN N. ZIRKLE
A's & B's
KAYLEIGH E. AUTH
KELLY L. BALDWIN
SUZIE R. BEATTY
AMBERLEY M. BERRY
TYLER J. BLUNCK
TAYLOR J. BOLEY
JORDAN A. BOURFF
LAYLA M. BURNS
AUTUMN G. BUSHARD
GRACELYNN M. CANADY
CAITLYN D. CARPENTER
VICTOR CHANG
ELEANOR C. CHAPIN
NATHAN T. CONDO
RAYNA N. COOPER
SHELBY M. CROMWELL
KARA A. DEGRAFFENREID
ALEXANDER J. DOJCINOVSKI
ETHAN R. DOWDEN
AUSTIN T. EADS
ASMA K. ELTOM
ELIJAH R. EVANS
NORAH L. EWING
LILY L. FIELDS
DRAKE I. FIENE
JOE FORSON
AVERY M. FRANKLIN
HARLOW K. HARMESON
LIAM A. HEATHERS
CARTER J. HERRERA
SOPHIA A. HOOD
MASON E. HURST
NOLAN A. KLINE
KENDALL A. KRAUSE
DANA N. LEWIS
BRODERICK W. MACDONALD
CAYDENCE B. MADDOX
JAYLA G. MCDORMAN
ALLISON K. MCKITRICK
KASYN J. MESSNER
NOLAN M. MILLER
KAYLIE L. MUSGRAVE
DANIEL L. OUSLEY
OLIVIA J. OYLER
WYNTER K. PAGE
LILA J. PETERS
GRACE L. RAMSEY-OBERHOLTZER
ANTONIO SANCHEZ
KAYLEE E. SAULMON
LUCY E. SCHAVE
MALACHI D. SHELLY
PORTER D. SIMMONS
BRAYLEE M. SKINNER
MYLIE A. SMITH
KYNLEE F. SUMMERS
ALISSA J. SWING
ABIGAIL A. TAYLOR
ADDISON M. TAYLOR
KENNEDY A. TISHNER
MINH J. TRUONG
JANE L. VANENGELENHOVEN
AVA M. WHITCOMB
ADDISON A. WHITE
KAIDEN C. WORLAND
Eighth grade
All A's
ALEXANDER B. AARON
JACE D. BAGLEY
CHRISTIAN D. BANGS
TRISTAN L. BARBER
HARDARSH BASRAON
ZANDER J. BOWERS
JACK H. BUSH
MADDOX C. CARVER
ARIHANNA N. CLARK
ELISABETH H. CONYERS
MARTIN D. DOAN
ETHAN M. EDISON
COLIN A. FRAZER
DAWSON L. GARRETT
BROOKLYN M. GEORGE
JOHN K. GILBERT
JACOBY M. GILVIN
RYLAN D. HART
BROOKS A. HILLIS
ASHLYN G. KANABLE
CONNOR M. KENDALL
CORBIN A. MADDOX
GARRETT A. MCCLAINE
OWEN S. MILLER
MASON A. MINNS
KOLE R. MOORE
JIMI J. OGUNTOYE
ANDREA PARAMO DE LA GARZA
ALEX J. PAUL
ANDREW J. PENTLAND
ELLA G. RAWLINGS
ABIGAIL M. RYBOLT
CHLOE E. SHEASLEY
DEEGAN O. SHOAFF
ALYSSA K. SKINNER
SHANE M. SONNENBERG
ELLA R. STRANAHAN
RILEY B. VAN NESS
JULIA M. WATSON
GRACE M. WILLIAMS
MADISON A. YENTES
LAINEY P. YOUNCE
A's & B's
NATALIA ARELLANO MEDINA
JALEEYA L. BARNETT
MAREN M. BARNEY
PARKER E. BATES
JORGA R. BECKWITH
ASHTIN L. BOLEY
MOLLY G. BOONE
CALLIE N. CANADY
JOHNATHON E. CARPENTER
MADILYN G. CHEESMAN
AMEERAH R. CHIAMOPOULOS
ADDISON E. CLINE
CARSYN M. DEWEY
EVAN J. DINN
GRACELYNNE P. EVERLING
BRAYLON A. FINK
BRIEA G. FINNEY
AYLA G. FOUTS
LUCY M. GEORGE
NOLAN J. GLAZE
GABRIELLA G. GOOD
CALVIN L. GREEN
SARAH L. GROSS
MADELINE L. GRUBER
SKYE D. HARSH
MACKENZIE J. HESTER
GRAHAM H. HOBSON
AUBREYANA E. HOEPPNER
KAYLEE L. JACKSON
SHIANN J. JAMES
EZRA B. KILCLINE
OLIVIA G. KOZTECKI
HANNAH F. LINDLEY
MARLEE N. MCKIBBEN
GRAHAM P. MELLOH
MAKAYLA C. MINNS
AIDEN P. PASCUAL
JACKSON C. REED
EMERSON A. RHUM
KAITLYN M. ROY
BRADY M. SCHNURPEL
LANDEN J. SHAFFER
CARTER M. SHANNON
BAILEY J. SHULL
OLLIVER L. SINK
MIRANDA L. SMITH
SARA A. SZERDY
ADDYSON M. WILLIAMS
ELISE J. WITTENBACH
LUCAS R. ZEHRING
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