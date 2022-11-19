School News graphic

Sixth grade

All A's

TALYA B. AKERS

EASTON B. ANGLE

LEVI M. BAKER

HALEY E. BOGUE

MAXWELL R. BOWERS

LINCOLN C. DAUGHERTY

SOPHIA G. DECHERT

ABIGAIL A. DEMARCO

AIDEN R. EADS

BRINLEY C. ERNSTING

BRIEL A. FINK

RILEY K. FRANKLIN

TRISTAN J. FULLER

OWEN B. GALBRAITH

LUKE M. HARSH

KENNEDY E. HART

KORA A. HART

LILLIAN R. HOWARD

SOPHIA J. KNOTT

MADISON E. LEAVITT

OLIVIA G. MCINTYRE

DREW M. MERCER

ISAAC J. MILLER

CARLI D. MINOR

MAYA G. MUNSEY

MOLLIE N. PAUL

ABIGAIL G. PETERSON

GRETCHEN S. RAAB

AUSTIN C. RING

PAYSON A. ROE

CAMERON S. SABADOS

CHLOE F. SABADOS

ADILENE P. SCANLON

JACOB M. SCOTT

EDEN M. SHOAFF

ADDISON R. SMITH

EMERY J. SMITH

AMAYA E. SPENCER

KONNER W. STUMPF

BRAYDEN L. SUNDAY

EMERY S. TURNER

LEAH A. WAGNER

LIAM M. WALLS

HUDSON A. WELLS

KIMBERLY R. WILLIAMS

JAZMYN R. WILSON

JAXSON A. YENTES

PEYTON A. YENTES

A's & B's

KYLEIGH R. ADAMS

KOLTEN K. ALTMAIER

LEONARDO ARELLANO MEDINA

OLIVIA C. ASHLEY

OWYN D. ATYEO

BRAYDEN M. AUTH

FINLEY D. BOLEN

LANDEN J. BROWN

OLIVIA R. COURTS

SPENCER S. CROW

IAUNI M. DAVIDSON

AVA G. DILLMAN

CHEYENNE DILSAVER

ETHAN E. ECHELBARGER

JACKSON R. FORMAN

LANDON W. GILLES

GREYSON P. HAMILTON

BRAYDEN M. HERRERA

REECE A. HESTER

ASHTON Z. IMLAY

LEXUS J. JAMES

KOHLTON A. JONES

JACKSON C. LAUDERBAUGH

JORDAN B. LONG

ESLI D. LUPERCIO

KENLIE N. MARKS

LILY R. MARSHALL

ELLA M. MASHINO

SOPHIA A. MATTESON

CALEB J. MAWBEY

AVABELLE S. MCAMIS

SOPHIA G. MEADOWS

HUDSON A. MELLOH

NOLAN A. MILLER

MACI R. MOTE

DAMIAN T. OCHOA

JENNA R. PAUL

MICHAEL L. RICE

BASIL D. SAWYER

AMELIAH G. SCOTT

ELLA G. SHOEMAKER

SOPHIA F. SHORT

NOAH D. SHUE

KYNDELL A. TEDDER

ADRIAN F. VAZQUEZ

HALLE G. WADDELL

RUBY M. WEAVER

HAYDEN R. WHITE

TRUSTIN L. WILLIAMS

CARTER M. YOUNG

Seventh grade

All A's

BRIAN M. BALDWIN

LEIGHTON A. BARNES

ALLORA M. BEVINGTON

LEXIE R. BREWER

AUBREY L. BURTHAY

LYDIA M. CAMP

LIAM M. CASTILLO

JUSTIN D. COTHERN

ELLA G. CRUME

ANDY V. DOAN

EASTON M. FORD

ISAIAH C. GASKINS

KARSEN L. HARNESS

GAVYN W. HARTZLER

BERKLEY M. HUNTER

NATHAN T. JONES

ELI M. MAST

LUCAS A. MCLAUGHLIN

TYSON K. MCLAUGHLIN

ISABELLE R. MILLER

CLAYTON F. OUSLEY

WYATT J. OUSLEY

KYLE J. ROBINSON

ASHER M. SAPPINGTON

RAELEY A. SCOTT

GRACIE A. SHADE

JAXON M. SULLIVAN

DAVID J. TASKEY

EMILY THANG

ABIGAIL K. TUPA

MAYA L. WALDEN

MAYLEE D. WALDEN

KHLOE WHITCOMB

MADISON F. WILLIAMS

PAIGE N. WILLIAMS

EMMA S. WYRICK

ELLA G. YEARY

DAILYNN N. ZIRKLE

A's & B's

KAYLEIGH E. AUTH

KELLY L. BALDWIN

SUZIE R. BEATTY

AMBERLEY M. BERRY

TYLER J. BLUNCK

TAYLOR J. BOLEY

JORDAN A. BOURFF

LAYLA M. BURNS

AUTUMN G. BUSHARD

GRACELYNN M. CANADY

CAITLYN D. CARPENTER

VICTOR CHANG

ELEANOR C. CHAPIN

NATHAN T. CONDO

RAYNA N. COOPER

SHELBY M. CROMWELL

KARA A. DEGRAFFENREID

ALEXANDER J. DOJCINOVSKI

ETHAN R. DOWDEN

AUSTIN T. EADS

ASMA K. ELTOM

ELIJAH R. EVANS

NORAH L. EWING

LILY L. FIELDS

DRAKE I. FIENE

JOE FORSON

AVERY M. FRANKLIN

HARLOW K. HARMESON

LIAM A. HEATHERS

CARTER J. HERRERA

SOPHIA A. HOOD

MASON E. HURST

NOLAN A. KLINE

KENDALL A. KRAUSE

DANA N. LEWIS

BRODERICK W. MACDONALD

CAYDENCE B. MADDOX

JAYLA G. MCDORMAN

ALLISON K. MCKITRICK

KASYN J. MESSNER

NOLAN M. MILLER

KAYLIE L. MUSGRAVE

DANIEL L. OUSLEY

OLIVIA J. OYLER

WYNTER K. PAGE

LILA J. PETERS

GRACE L. RAMSEY-OBERHOLTZER

ANTONIO SANCHEZ

KAYLEE E. SAULMON

LUCY E. SCHAVE

MALACHI D. SHELLY

PORTER D. SIMMONS

BRAYLEE M. SKINNER

MYLIE A. SMITH

KYNLEE F. SUMMERS

ALISSA J. SWING

ABIGAIL A. TAYLOR

ADDISON M. TAYLOR

KENNEDY A. TISHNER

MINH J. TRUONG

JANE L. VANENGELENHOVEN

AVA M. WHITCOMB

ADDISON A. WHITE

KAIDEN C. WORLAND

Eighth grade

All A's

ALEXANDER B. AARON

JACE D. BAGLEY

CHRISTIAN D. BANGS

TRISTAN L. BARBER

HARDARSH BASRAON

ZANDER J. BOWERS

JACK H. BUSH

MADDOX C. CARVER

ARIHANNA N. CLARK

ELISABETH H. CONYERS

MARTIN D. DOAN

ETHAN M. EDISON

COLIN A. FRAZER

DAWSON L. GARRETT

BROOKLYN M. GEORGE

JOHN K. GILBERT

JACOBY M. GILVIN

RYLAN D. HART

BROOKS A. HILLIS

ASHLYN G. KANABLE

CONNOR M. KENDALL

CORBIN A. MADDOX

GARRETT A. MCCLAINE

OWEN S. MILLER

MASON A. MINNS

KOLE R. MOORE

JIMI J. OGUNTOYE

ANDREA PARAMO DE LA GARZA

ALEX J. PAUL

ANDREW J. PENTLAND

ELLA G. RAWLINGS

ABIGAIL M. RYBOLT

CHLOE E. SHEASLEY

DEEGAN O. SHOAFF

ALYSSA K. SKINNER

SHANE M. SONNENBERG

ELLA R. STRANAHAN

RILEY B. VAN NESS

JULIA M. WATSON

GRACE M. WILLIAMS

MADISON A. YENTES

LAINEY P. YOUNCE

A's & B's

NATALIA ARELLANO MEDINA

JALEEYA L. BARNETT

MAREN M. BARNEY

PARKER E. BATES

JORGA R. BECKWITH

ASHTIN L. BOLEY

MOLLY G. BOONE

CALLIE N. CANADY

JOHNATHON E. CARPENTER

MADILYN G. CHEESMAN

AMEERAH R. CHIAMOPOULOS

ADDISON E. CLINE

CARSYN M. DEWEY

EVAN J. DINN

GRACELYNNE P. EVERLING

BRAYLON A. FINK

BRIEA G. FINNEY

AYLA G. FOUTS

LUCY M. GEORGE

NOLAN J. GLAZE

GABRIELLA G. GOOD

CALVIN L. GREEN

SARAH L. GROSS

MADELINE L. GRUBER

SKYE D. HARSH

MACKENZIE J. HESTER

GRAHAM H. HOBSON

AUBREYANA E. HOEPPNER

KAYLEE L. JACKSON

SHIANN J. JAMES

EZRA B. KILCLINE

OLIVIA G. KOZTECKI

HANNAH F. LINDLEY

MARLEE N. MCKIBBEN

GRAHAM P. MELLOH

MAKAYLA C. MINNS

AIDEN P. PASCUAL

JACKSON C. REED

EMERSON A. RHUM

KAITLYN M. ROY

BRADY M. SCHNURPEL

LANDEN J. SHAFFER

CARTER M. SHANNON

BAILEY J. SHULL

OLLIVER L. SINK

MIRANDA L. SMITH

SARA A. SZERDY

ADDYSON M. WILLIAMS

ELISE J. WITTENBACH

LUCAS R. ZEHRING

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