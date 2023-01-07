For first semester
All A’s
Anderson, Rihanna Zhona Armes, Gavin James
Auler, Jarren Lee
Auler, Peyton Allen
Baugher, Kinzey Sophia
Butler, Jameson Gene Capshaw, Parker Ryan
Carpenter, Braxton Reese
Chambers, Corvyn Allen
Chesshir, Kayden Nicole
Cloud, Claire Jane
Coe, Kendall Caroline
Comer, Eden Grace
Comer, Makenna Nichole
Condict, Francie Louise
Conner, Kelsey Elaine
Cook, Caiden Lee
Crawford, Ella Mae
Davis, Aaliyah Paige
Day, Brooklyn Avery
Day, Mason Phillip
DeFoe, Jacoby Allen
Dunn, Darci Jane
Durham, Zane Ivan
Fakes, Jace Alexander
Fernung, Shelby Nicole
Gibson, Savanna Lynne
Gillam, Alexis Jean
Gremel, Kurt Douglas
Halton, Kyden James
Hare, Ryan William
Hartley, Jacob Carr
Herron, Elijah James
Hiatt, Josephine Marie
Higginbotham, Ava LouEllen
Higginbotham, Owen James
Hill, Sarah Jane
Jones, Lillian Estelle
Katter, Randall James
Kochenderfer, Judah Timothy
Landers, Alyvia Marie
Maddox, Rylee Nicole
Maluck, Levi William
Morris, Shaylan Mae
Mula, Hope Elizabeth
Mulvaney, Cheyenne Tanay Louise
Mumbower, Emilie Michelle
Mumbower, Natalie J
Napier, Hadlee Corrina
Nunemacher, Kinsey Lee
Paredes-Lopez, Juan Pablo
Parsons, Selkie Hoban
Pearson, Jaiden M
Pearson, Norah Lynn
Porter, Amelia Hayden
Ringer, Rylan Dakota
Roach, Lucy Elizabeth
Robinson, Grant Alan
Rockwell, Jude Patrick
Rodibaugh, Lincoln Jeffrey
Rogers, Sophia Mae
Schmitt, Nora Dawn
Silvey, Brynn Claire
Smith, Kaydence Brooke
Smith, Quinn Arbuckle
Smith, Walker McQuinn
Stewart, Oliver McQuinn
Stout, Kadence Olivia
Tebbe, Olsen Jude
Tebbe, Sophia Lu
Tolle, Quinn Michael
Valdez, Genesis Lynne
Watson, Hunter Delbert
Woelfert, Isla Jayne
Young, Berkley Jean
All A’s & B’s
Baugher, Mason Joseph
Beach, Chidalynn Leann
Beason, Alekzander Josh
Bradley, Isabella Rose
Braun, Cora Grace
Cain, Rylan
Chesshir, Addyson Elizabeth
Clouser, Connor Allen
Creamer, Gracie Anne
Emberton, Zakk Wylde
Erwin, Jocelyn Maeleigh
Farinella, Adalynn Grace
Farinella, Mackenzie Rae
Fernung, Alexis Marie
Floyd, Ellie Marie
Friend, Layla Rachelle
Frodge, Bryce Carter
Garza, Johana
George, Aiden Michael
Granson, Mylee Joy
Hawkins, Nathan Michael
Henderson, Aubrey Elizabeth
Henderson, Olivia Lynn
Hines, Braylon Cash
Hufhand, Serenity Lynn
Kikendall, Keagan Edward
Lightfoot, Logan Reid
Marmaduke, Andrew Adam
Marsh, Trice William
Miller, Nicholas Charles
Moreland, Natalie Lynn
Nguyen, Huyen Ngoc
Nunemacher, Macy Jo
Plake, Braxton Michael
Schinlaub, Makayla Renee
Scott, Liam Edward
Shelly, Bryleigh Noel
Shuler, Aria Jean
Smith, Gabriel Arlie James
Sole, Peter Thomas
Spidel, Owen John
Turner, Brock Xaiver
Vu, Minh Chau Ngoc
Walker, Luke Stanley
Watley, Sloan Kendall
Whann, Sophia Marie
Yeary, Adelynn Rose
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.