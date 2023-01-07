School News graphic

For first semester

All A’s

Anderson, Rihanna Zhona Armes, Gavin James

Auler, Jarren Lee

Auler, Peyton Allen

Baugher, Kinzey Sophia

Butler, Jameson Gene Capshaw, Parker Ryan

Carpenter, Braxton Reese

Chambers, Corvyn Allen

Chesshir, Kayden Nicole

Cloud, Claire Jane

Coe, Kendall Caroline

Comer, Eden Grace

Comer, Makenna Nichole

Condict, Francie Louise

Conner, Kelsey Elaine

Cook, Caiden Lee

Crawford, Ella Mae

Davis, Aaliyah Paige

Day, Brooklyn Avery

Day, Mason Phillip

DeFoe, Jacoby Allen

Dunn, Darci Jane

Durham, Zane Ivan

Fakes, Jace Alexander

Fernung, Shelby Nicole

Gibson, Savanna Lynne

Gillam, Alexis Jean

Gremel, Kurt Douglas

Halton, Kyden James

Hare, Ryan William

Hartley, Jacob Carr

Herron, Elijah James

Hiatt, Josephine Marie

Higginbotham, Ava LouEllen

Higginbotham, Owen James

Hill, Sarah Jane

Jones, Lillian Estelle

Katter, Randall James

Kochenderfer, Judah Timothy

Landers, Alyvia Marie

Maddox, Rylee Nicole

Maluck, Levi William

Morris, Shaylan Mae

Mula, Hope Elizabeth

Mulvaney, Cheyenne Tanay Louise

Mumbower, Emilie Michelle

Mumbower, Natalie J

Napier, Hadlee Corrina

Nunemacher, Kinsey Lee

Paredes-Lopez, Juan Pablo

Parsons, Selkie Hoban

Pearson, Jaiden M

Pearson, Norah Lynn

Porter, Amelia Hayden

Ringer, Rylan Dakota

Roach, Lucy Elizabeth

Robinson, Grant Alan

Rockwell, Jude Patrick

Rodibaugh, Lincoln Jeffrey

Rogers, Sophia Mae

Schmitt, Nora Dawn

Silvey, Brynn Claire

Smith, Kaydence Brooke

Smith, Quinn Arbuckle

Smith, Walker McQuinn

Stewart, Oliver McQuinn

Stout, Kadence Olivia

Tebbe, Olsen Jude

Tebbe, Sophia Lu

Tolle, Quinn Michael

Valdez, Genesis Lynne

Watson, Hunter Delbert

Woelfert, Isla Jayne

Young, Berkley Jean

All A’s & B’s

Baugher, Mason Joseph

Beach, Chidalynn Leann

Beason, Alekzander Josh

Bradley, Isabella Rose

Braun, Cora Grace

Cain, Rylan

Chesshir, Addyson Elizabeth

Clouser, Connor Allen

Creamer, Gracie Anne

Emberton, Zakk Wylde

Erwin, Jocelyn Maeleigh

Farinella, Adalynn Grace

Farinella, Mackenzie Rae

Fernung, Alexis Marie

Floyd, Ellie Marie

Friend, Layla Rachelle

Frodge, Bryce Carter

Garza, Johana

George, Aiden Michael

Granson, Mylee Joy

Hawkins, Nathan Michael

Henderson, Aubrey Elizabeth

Henderson, Olivia Lynn

Hines, Braylon Cash

Hufhand, Serenity Lynn

Kikendall, Keagan Edward

Lightfoot, Logan Reid

Marmaduke, Andrew Adam

Marsh, Trice William

Miller, Nicholas Charles

Moreland, Natalie Lynn

Nguyen, Huyen Ngoc

Nunemacher, Macy Jo

Plake, Braxton Michael

Schinlaub, Makayla Renee

Scott, Liam Edward

Shelly, Bryleigh Noel

Shuler, Aria Jean

Smith, Gabriel Arlie James

Sole, Peter Thomas

Spidel, Owen John

Turner, Brock Xaiver

Vu, Minh Chau Ngoc

Walker, Luke Stanley

Watley, Sloan Kendall

Whann, Sophia Marie

Yeary, Adelynn Rose

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