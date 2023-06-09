All A’s

Braylee F. Acord

Antonio A. Anderson

Isaiah C. Baker

Seth N. Baker

Tyler W. Baldridge

Da’sia Bender

Avery S. Berryman

Mitchell A. Betz

Aidan J. Birkey

Jacquelyn M. Blankenberger

Brooklynne K. Bolinger

Gavin T. Bourff

Zachariah D. Bourff

Miles D. Bowley

Lauren J. Bradley

Darrell Branch

Lauren N. Brantley

Destiny M. Bratcher

Anna M. Buch

Gabriel V. Bumgardner

Sydney Burk

Evan N. Butcher

Jordan L. Butler

Slevin R. Buttermore

Ashton L. Castillo

Abigail R. Chambers

Jackson L. Chiu

Justin A. Cline

Kayleigh R. Collins

Chloe R. Conaway

Caleb J. Conyers

Jonathan A. Cook

Parker S. Cox

Adrian A. Cuevas

Jordyn M. Danner

Justin M. Davis

Logan J. Davis

Madison E. Davis

Breanna N. Degraffenreid

Kendall M. Depoy

Sean M. Devine

Emily S. Dinn

Robert M. Dinn

Anna K. Dipaola

Katherine M. Dipaola

Cade J. Epp

Kelsey A. Ernsting

Ava K. Faulstich

Ashton J. Ferris

Lillian K. Fischer

Bailey E. Franklin

Aidan J. Frazer

Brock V. Frazier

Tessa M. Garber

Gavin G. Gifford

Erin S. Goley

Benjamin T. Granfield

Rowan J. Hale

Laney R. Hamilton

Dametri L. Harris

Jayson C. Hawkins

Liliana A. Hess

Kendall High

Caleb M. Holt

Aralynn J. Hughes

Luke Hurt

Michael W. Jarrell

Carter C. Jarvis

Atticus C. Jenkins

Ashlynn P. Johnson

Sarah A. Jones

Evan M. Kallio

Jyllian J. Knolinski

Lainey E. Lashure

Jacob H. Leiter

Edwin K. Leong

Gina M. Lister

Caroline E. Long

Lily A. Long

Sabrina L. Ly

Anjani Madhan

Aliyah Makwana

Martin A. Maldonado

Aidan Mawbey

Gabriella N. Mawbey

Luke P. Mawbey

Ruth R. Mccormack

Emily M. Mcdowell

Hannah N. Mckay

Lincoln S. Mckillip

Riley K. Mclaughlin

Elizabeth M. Mercer

Myah N. Minns

Sophia M. Moreno

Ian T. Mouser

Natalie A. Nutt

Seun M. Oguntoye

Molly G. Ousley

Sydney K. Ousley

Chioma Ozoigbo

Ihedimunuche G. Ozoigbo

Naomi G. Packard

Kayden D. Pax

Nicholas J. Peterson

Lucas A. Pitzer

Evette J. Poore

Ashlyn G. Pownall

Christian R. Pownall

Anthony J. Prater

Hannah G. Quirk

Jonah Q. Raab

Rachel M. Rath

Lacy L. Rathbun

William L. Rhum

Melannie S. Rhymer

James D. Riddle

Cassandra E. Roy

Brycen D. Rucker

Reese K. Rudy

Wade I. Ryan

Emily A. Scott

Olivia M. Sefton

Avery L. Shock

Cameron R. Shrewsbury

Savannah J. Silvers

Devpreet Singh

Veena O. Sinkfield

Bryson L. Smith

Dylan R. Smith

Holly H. Smith

Kaesha B. Smith

Rachel H. Smith

Ryleigh S. Smith

Sara H. Sonnenberg

Sean M. Sonnenberg

Molly J. Stage

Aubrey A. Stevens

Hynlie B. Stover

Jesse O. Swisher

Maverick J. Swisher

Mackenzie A. Tedder

Chauncey R. Thompson

Evan T. Trauring

Ashton K. Tso

Katharine A. Tupa

Kayleigh I. Turner

Zachary L. Van Ness

Roman Villa

Mazzy K. Vonderahe

Ellyse M. Walden

Anthony K. Wilson

Joshua L. Wilson

Noel E. Wittenbach

Baker M. Woolley

Isabelle Z. Wunderlich

Waylon Yoder

Brandon M. Zehring

Sarah X. Zubia-Orozco

A’s & B’s

Simon B. Aaron

Vaughn R. Allen

Cayden P. Anderson

Trey J. Anthony

Sean W. Arney

Monte V. Babb

Skylynn K. Bailey

Cade A. Barney

Tejasvi T. Basraon

Rorke J. Beckwith

Milan J. Bennett

Graham C. Berry

Lincoln D. Berry

Cal I. Berryman

Carter A. Biggs

Kyndal N. Binder

Kacey A. Bogue

Harrison R. Bohlmann

Aden M. Bookmiller

Allison R. Boyle

Makenzie F. Brady

Charlie M. Brewer

Dillon M. Brown

Liam F. Bumgardner

Caleb D. Burk

Matthew D. Carpenter

Le’na K. Chapel

Charles M. Conkle

Andrew J. Connolly

Madison E. Cook

Camden K. Cregar

Dani K. Dalpoas

Heart N. Dashiell

Emma R. Davis

Matthew S. Davis

Cayden G. Day

Mitchell A. Dean

Thomas A. Debruler

Charles Z. Defabritis

Brevan J. Deweese

Marie A. Dipaola

Gabriel D. Downham

Isabelle C. Droll

Gabriel S. Droscha

Hannah Duke

Isaac H. Ealy

Aiden Ebbens

Bret K. Echelbarger

Jackson T. Edwards

Malak L. Eltom

Brynley E. Erb

Maverick W. Etherington

Drake E. Evans

Brody L. Fisher

Tyler A. Flores

Brea G. Foreman

Gracie L. Fouch

Malorie E. Fouch

Abigail R. Fouts

Devin L. Frazier

Ty L. Frazier

Chloe L. Fye

Maura J. Geiger

Charlie W. Gilbert

Victoria Gonzalez

Langley M. Good

Victoria F. Grant

Linsay E. Guge

Chase Guy

Hattie I. Harlow

Maisy M. Harlow

Mckennah M. Harrell

Destiny K. Herr

Tate A. Heston

Lydia J. Hicks

Donovan E. High

Olivia L. Holaday

Sulise M. Holbrook

Addison F. Hoover

Hannah G. Hoover

Natalie A. Hoover

Quinn L. Hoover

Brady W. Hoperich

Ilana W. Hossain

Kylie M. Irwin

Kaylee H. Jackson

Lauren A. Japundza

Sophia L. Jay

Jocelyn D. Jeffers

Maria S. Jewell

Ashton W. Justice

Benton F. Kanable

Abbi L. Keel

Saraeya W. Kilcline

Hazen B. Kinslow

Brayden L. Kline

Mitchell A. Knepley

Haylee J. Krause

Cody L. Kretz

Taylor L. Lake

Aden C. Lam

Karly A. Lechner

Kourtney S. Lechner

Caleigh E. Maddox

Cami E. Maddox

Kaelyn A. Maddox

Madison M. Mansfield

Owen D. Mashino

Caroline M. Mccarty

Cayden H. Mcclure

Rebekah L. Mcguire

Peyton E. Mckinney

Kyndal M. Mellady

Grayson D. Miller

Kylie E. Miller

Nolan E. Miller

Tyler J. Miller

Anna B. Moore

Jansen J. Moore

Kenzie L. Moore

Cameron K. Moser

Aiden L. Myers

William C. Navas

Graysen L. Neer

Logan R. Nelson

Ethan M. Newman

Martin J. Norman

Abigail M. Nutt

Ethan R. Oliver

Liam M. Paden

George A. Pate

Joshua D. Pentland

Caitlyn N. Polk

Anna R. Pownall

Ella M. Purcell

Tika S. Ramer

Jesse A. Raya

Elias L. Reed

Leonardo S. Reynoso

Kendall R. Rhees

Madison R. Rice

Chloe L. Risley

Anthony C. Robertson

Cambell P. Robertson

Emma K. Roe

Jayla F. Rogers

Grace J. Rollins

Kinzy K. Rush

Andrew J. Ryan

Ruben Sanchez Jr

Laura Santiago

William C. Scarberry

Lucas P. Sceggell

Natalie R. Schnurpel

Madisyn G. Schorm

Kennedy R. Schuck

Lainey A. Scott

Bridgely K. Seekri

Madelynn R. Shoaff

Levi W. Shoemaker

Bethany J. Smith

Cheyenne B. Smith

Jace M. Smith

Keona M. Smith

Lawson D. Smith

Maximilian A. Stansbury

Aiden Z. Stevens

Trey A. Stone

Evan M. Stout

Chase A. Sullivan

Jack D. Sullivan

Lillian A. Sullivan

Rollin J. Sullivan

Caroline G. Summerfield

Sam W. Summerfield

Amari R. Sutton

Caitlin M. Sylvester

Brooklyn M. Symons

Callen W. Szerdy

Kathleen E. Szerdy

Mason A. Tedder

Troy D. Tettey

Teyla O. Thompson

Ian S. Thurston

Samuel D. Thurston

Jillian M. Toney

Nolan E. Trainer

Jackson R. Trenary

Dane J. Trent

Adam S. Turner

Maci J. Turner

Carson B. Vail

Amelia Vanengelenhoven

Kaidynce N. Vanhorn

Brayden T. Watson

Lucy M. Weigt

Cooper C. Wells

Madden E. Wells

Haleigh A. West

Shyla R. Whittington

Kayleigh A. Wilhelm

Avah A. Williams

Bradley P. Williams

Kaitlyn M. Williams

Dylan C. Wisher

Camden J. Worland

Leo R. Worland

Bradyn A. Wright

Aden R. Yeary

Kaleb J. York

Mackenzie G. York

London E. Younce

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