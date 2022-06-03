All A’s

Alexander B. Aaron

Brian M. Baldwin

Kelly L. Baldwin

Dylan L. Barger

Leighton A. Barnes

Maren M. Barney

Hardarsh Basraon

Zander J. Bowers

Lexie R. Brewer

Aiden T. Broman

Jack H. Bush

Slevin R. Buttermore

Lydia M. Camp

Johnathon E. Carpenter

Maddox C. Carver

Ashton L. Castillo

Liam M. Castillo

Victor Chang

Madilyn G. Cheesman

Nathan T. Condo

Elisabeth H. Conyers

Justin D. Cothern

Shelby M. Cromwell

Ella G. Crume

Heart N. Dashiell

Justin M. Davis

Logan J. Davis

Madison E. Davis

Kara A. Degraffenreid

Kendall M. Depoy

Sean M. Devine

Evan J. Dinn

Katherine M. Dipaola

Mary C. Dipaola

Andy V. Doan

Martin D. Doan

Ethan M. Edison

Asma K. Eltom

Norah L. Ewing

Joe Forson

Bailey E. Franklin

Colin A. Frazer

Devin L. Frazier

Dawson L. Garrett

Isaiah C. Gaskins

John K. Gilbert

Nolan J. Glaze

Erin S. Goley

Rylan D. Hart

Gavyn W. Hartzler

Liam A. Heathers

Khloe A. Henderson

Brooks A. Hillis

Sophia A. Hood

Berkley M. Hunter

Mason E. Hurst

Nathan T. Jones

Brett J. Kallio

Ashlyn G. Kanable

Connor M. Kendall

Claire L. Koonce

Ian M. Kwiek

Lainey E. Lashure

Megan M. Leavitt

Emma G. Lees

Dana N. Lewis

Hannah F. Lindley

Cami E. Maddox

Corbin A. Maddox

Owen D. Mashino

Eli M. Mast

Garrett A. Mcclaine

Lucas A. Mclaughlin

Tyson K. Mclaughlin

Isabelle R. Miller

Nolan M. Miller

Owen S. Miller

Jimi J. Oguntoye

Clayton F. Ousley

Daniel L. Ousley

Wyatt J. Ousley

Ihedimunuche G. Ozoigbo

Andrea Paramo De La Garza

Paul E. Parks

Aiden P. Pascual

Alex J. Paul

Andrew J. Pentland

Ashlyn G. Pownall

Rachel M. Rath

Ella G. Rawlings

William L. Rhum

Ava D. Roberson

Cambell P. Robertson

Kyle J. Robinson

Kaitlyn M. Roy

Abigail M. Rybolt

Kennedy R. Schuck

Emily A. Scott

Raeley A. Scott

Olivia M. Sefton

Gracie A. Shade

Deegan O. Shoaff

Bailey J. Shull

Porter D. Simmons

Braylee M. Skinner

Jace M. Smith

Miranda L. Smith

Shane M. Sonnenberg

Aubrey A. Stevens

Ella R. Stranahan

Jaxon M. Sullivan

Caroline G. Summerfield

Jesse O. Swisher

Caitlin M. Sylvester

David J. Taskey

Addison M. Taylor

Emily Thang

Chauncey R. Thompson

Minh J. Truong

Abigail K. Tupa

Katharine A. Tupa

Ellyse M. Walden

Maya L. Walden

Maylee D. Walden

Julia M. Watson

Shyla R. Whittington

Emma N. Williams

Grace M. Williams

Madison F. Williams

Paige N. Williams

Elise J. Wittenbach

Emma S. Wyrick

Ella G. Yeary

Madison A. Yentes

Lainey P. Younce

All A’s and B’s

Audrey J. Adams

Natalia Arellano Medina

Kayleigh E. Auth

Jace D. Bagley

Cade A. Barney

Jayden C. Beatty

Suzie R. Beatty

Jorga R. Beckwith

Abram J. Bellaw

Beck W. Bennett

Isaac L. Bennett

Amberley M. Berry

Cal I. Berryman

Carter A. Biggs

Kyndal N. Binder

Harrison R. Bohlmann

Taylor J. Boley

Aden M. Bookmiller

Mitchell A. Bostic

Jordan A. Bourff

Makenzie F. Brady

Charlie M. Brewer

Burke J. Burns

Gracelynn M. Canady

Dayton A. Carter

Addison E. Cline

Elijah A. Collins

Cayden G. Day

Carsyn M. Dewey

Jason W. Dickison Jr

Ethan R. Dowden

Ethan A. Dupire

Marissa A. Everett

Lily L. Fields

Aiden J. Finney

Brody L. Fisher

Blake P. Fogg

Easton M. Ford

Avery M. Franklin

Maura J. Geiger

Natalie A. Glover

Calvin L. Green

Sarah L. Gross

Madeline L. Gruber

Chase Guy

Laney R. Hamilton

Lily J. Hart

Sarah J. Hughes

Jocelyn D. Jeffers

Jade C. Johnson

Tobin R. Johnson

Nelson J. Jordan

Abbi L. Keel

Eva R. Khatibi

Nolan A. Kline

Olivia G. Koztecki

Elliana F. Kretz

Ethan B. Logsdon

Kaelyn A. Maddox

Marlee N. Mckibben

Peyton E. Mckinney

Matthew J. Mckitrick

Riley K. Mclaughlin

Graham P. Melloh

Kasyn J. Messner

Ethan M. Moore

Cameron K. Moser

Kaylie L. Musgrave

George A. Pate

Lila J. Peters

Kody M. Phan

Caitlyn N. Polk

Myah K. Powell

Tika S. Ramer

Hayden E. Rigle

Antonio Sanchez

Isabella Sanchez

Kaylee E. Saulmon

Lucy E. Schave

Chloe E. Sheasley

Hunter A. Shoemaker

Cheyenne B. Smith

Isabel M. Southworth

Jack D. Sullivan

Brady A. Thompson

Teyla O. Thompson

Kennedy A. Tishner

Riley B. Van Ness

Kaidynce N. Vanhorn

Addison A. White

Kayleigh A. Wilhelm

Addyson M. Williams

Dylan C. Wisher

Kaiden C. Worland

Logan J. Wyrick

Kaleb J. York

Dailynn N. Zirkle

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