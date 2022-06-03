All A’s
Alexander B. Aaron
Brian M. Baldwin
Kelly L. Baldwin
Dylan L. Barger
Leighton A. Barnes
Maren M. Barney
Hardarsh Basraon
Zander J. Bowers
Lexie R. Brewer
Aiden T. Broman
Jack H. Bush
Slevin R. Buttermore
Lydia M. Camp
Johnathon E. Carpenter
Maddox C. Carver
Ashton L. Castillo
Liam M. Castillo
Victor Chang
Madilyn G. Cheesman
Nathan T. Condo
Elisabeth H. Conyers
Justin D. Cothern
Shelby M. Cromwell
Ella G. Crume
Heart N. Dashiell
Justin M. Davis
Logan J. Davis
Madison E. Davis
Kara A. Degraffenreid
Kendall M. Depoy
Sean M. Devine
Evan J. Dinn
Katherine M. Dipaola
Mary C. Dipaola
Andy V. Doan
Martin D. Doan
Ethan M. Edison
Asma K. Eltom
Norah L. Ewing
Joe Forson
Bailey E. Franklin
Colin A. Frazer
Devin L. Frazier
Dawson L. Garrett
Isaiah C. Gaskins
John K. Gilbert
Nolan J. Glaze
Erin S. Goley
Rylan D. Hart
Gavyn W. Hartzler
Liam A. Heathers
Khloe A. Henderson
Brooks A. Hillis
Sophia A. Hood
Berkley M. Hunter
Mason E. Hurst
Nathan T. Jones
Brett J. Kallio
Ashlyn G. Kanable
Connor M. Kendall
Claire L. Koonce
Ian M. Kwiek
Lainey E. Lashure
Megan M. Leavitt
Emma G. Lees
Dana N. Lewis
Hannah F. Lindley
Cami E. Maddox
Corbin A. Maddox
Owen D. Mashino
Eli M. Mast
Garrett A. Mcclaine
Lucas A. Mclaughlin
Tyson K. Mclaughlin
Isabelle R. Miller
Nolan M. Miller
Owen S. Miller
Jimi J. Oguntoye
Clayton F. Ousley
Daniel L. Ousley
Wyatt J. Ousley
Ihedimunuche G. Ozoigbo
Andrea Paramo De La Garza
Paul E. Parks
Aiden P. Pascual
Alex J. Paul
Andrew J. Pentland
Ashlyn G. Pownall
Rachel M. Rath
Ella G. Rawlings
William L. Rhum
Ava D. Roberson
Cambell P. Robertson
Kyle J. Robinson
Kaitlyn M. Roy
Abigail M. Rybolt
Kennedy R. Schuck
Emily A. Scott
Raeley A. Scott
Olivia M. Sefton
Gracie A. Shade
Deegan O. Shoaff
Bailey J. Shull
Porter D. Simmons
Braylee M. Skinner
Jace M. Smith
Miranda L. Smith
Shane M. Sonnenberg
Aubrey A. Stevens
Ella R. Stranahan
Jaxon M. Sullivan
Caroline G. Summerfield
Jesse O. Swisher
Caitlin M. Sylvester
David J. Taskey
Addison M. Taylor
Emily Thang
Chauncey R. Thompson
Minh J. Truong
Abigail K. Tupa
Katharine A. Tupa
Ellyse M. Walden
Maya L. Walden
Maylee D. Walden
Julia M. Watson
Shyla R. Whittington
Emma N. Williams
Grace M. Williams
Madison F. Williams
Paige N. Williams
Elise J. Wittenbach
Emma S. Wyrick
Ella G. Yeary
Madison A. Yentes
Lainey P. Younce
All A’s and B’s
Audrey J. Adams
Natalia Arellano Medina
Kayleigh E. Auth
Jace D. Bagley
Cade A. Barney
Jayden C. Beatty
Suzie R. Beatty
Jorga R. Beckwith
Abram J. Bellaw
Beck W. Bennett
Isaac L. Bennett
Amberley M. Berry
Cal I. Berryman
Carter A. Biggs
Kyndal N. Binder
Harrison R. Bohlmann
Taylor J. Boley
Aden M. Bookmiller
Mitchell A. Bostic
Jordan A. Bourff
Makenzie F. Brady
Charlie M. Brewer
Burke J. Burns
Gracelynn M. Canady
Dayton A. Carter
Addison E. Cline
Elijah A. Collins
Cayden G. Day
Carsyn M. Dewey
Jason W. Dickison Jr
Ethan R. Dowden
Ethan A. Dupire
Marissa A. Everett
Lily L. Fields
Aiden J. Finney
Brody L. Fisher
Blake P. Fogg
Easton M. Ford
Avery M. Franklin
Maura J. Geiger
Natalie A. Glover
Calvin L. Green
Sarah L. Gross
Madeline L. Gruber
Chase Guy
Laney R. Hamilton
Lily J. Hart
Sarah J. Hughes
Jocelyn D. Jeffers
Jade C. Johnson
Tobin R. Johnson
Nelson J. Jordan
Abbi L. Keel
Eva R. Khatibi
Nolan A. Kline
Olivia G. Koztecki
Elliana F. Kretz
Ethan B. Logsdon
Kaelyn A. Maddox
Marlee N. Mckibben
Peyton E. Mckinney
Matthew J. Mckitrick
Riley K. Mclaughlin
Graham P. Melloh
Kasyn J. Messner
Ethan M. Moore
Cameron K. Moser
Kaylie L. Musgrave
George A. Pate
Lila J. Peters
Kody M. Phan
Caitlyn N. Polk
Myah K. Powell
Tika S. Ramer
Hayden E. Rigle
Antonio Sanchez
Isabella Sanchez
Kaylee E. Saulmon
Lucy E. Schave
Chloe E. Sheasley
Hunter A. Shoemaker
Cheyenne B. Smith
Isabel M. Southworth
Jack D. Sullivan
Brady A. Thompson
Teyla O. Thompson
Kennedy A. Tishner
Riley B. Van Ness
Kaidynce N. Vanhorn
Addison A. White
Kayleigh A. Wilhelm
Addyson M. Williams
Dylan C. Wisher
Kaiden C. Worland
Logan J. Wyrick
Kaleb J. York
Dailynn N. Zirkle
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